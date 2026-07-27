Arrancan las negociaciones con EE.UU.: la reunión de Cancillería y los gremios con miras a la visita de la USTR en agosto

El gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo una reunión con los gremios representantes de las industrias que se han visto más afectadas por la decisión de Estados Unidos imponer nuevos aranceles globales bajo el argumento del trabajo forzoso, castigando a Chile con una tasa de 12,5%.

A la salida de la cita, el canciller Francisco Pérez Mackenna comunicó que ahora se viene el periodo de negociación bilateral con Washington para excluir del gravamen a productos chileno afectados por la medida (en torno a 45), recordando que existe un Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente con el gigante del norte.

“Lo que queremos es lograr que Chile quede fuera de estas medidas que, como hemos escuchado, afectan a más del 99% la importación de Estados Unidos”, afirmó.

La titular de Subrei, Paula Estévez, reiteró que esta negociación bilateral que llevará adelante su repartición con el Office of the United States Trade Representative (USTR) se produjo por las reuniones de alto nivel que encabezó Pérez Mackenna en Estados Unidos.

Paula Estévez, titular de Subrei. MARIO TELLEZ

“A raíz de esa visita nos pusimos ya a trabajar en contacto con el USTR y esperamos que esta negociación culmine con éxito. ¿Qué significa el éxito Que estamos apuntando a ese 40% de productos excluidos en la investigación que queremos que formen parte del anexo A de la investigación realizada en Estados Unidos”, dijo Estévez.

Afirmó que Chile ya envió la listas de productos y las informaciones económicas necesarias para demostrar que son complementarios a la economía estadounidense y que no afectan a la producción nacional de ese país.

La funcionaria adelantó que se espera que a fines de agosto venga a Chile el deputy del USTR, Jeffrey Goettman, que es el segundo a bordo de esa institución, afirmó.

En ese contexto, y en el tenor de la cita, la funcionaria dijo que de manera paralela iban a estar trabajado coordinadamente a nivel local con los gremios que son parte interesada en estas negociaciones.

En el diálogo con la prensa, las autoridades de gobierno recalcaron que las medidas adoptadas por Estados Unidos son globales, que son parte del cambio en su política comercial y que no tiene que ver con el éxito o fracaso de la diplomacia.

Los cálculos de los gremios

Consultados por la prensa, algunos gremios calcularon los efectos negativos con este gravamen. El representante Frutas de Chile, Iván Marambio, estimó un impacto negativo “muy fuerte” por hasta US$ 400 millones en los envíos de fruta fresca a Estados Unidos, mientras que Patricio melero, presidente de SalmónChile calculó el impacto en hasta US$ 500 millones, citando un estudio universitario.

El canciller Pérez Mackenna junto a los gremios por los aranceles de Estados Unidos.

El presidente de la SNA, Antonio Walker, dijo en la conferencia que la agricultura chilena exportó al mundo US$ 13.500 millones en 2025, que esa cifra trepa a US$ 20.000 millones si se suma el sector forestal y que si se suma el sector acuícola y pesquero, el país suma envíos por US$ 30.000 millones en alimentos y producción de fibra.

“Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial, por eso es la importancia y lo relevante que es este arancel para este sector bioproductor, para este sector que es parte de la bioeconomía, y para este sector que exporta alimentos y fibra”, comentó Walker.

Rafael Ide, presidente del Comité de Relaciones Internacionales de Corma, afirmó que en el caso de la madera, los productos que Chile envía son complementarios y no sustitutos a los producidos en Estados Unidos. El dirigente mencionó maderas de cara limpia, molduras y otros productos que son “muy necesarios” para mantener competitiva a la industria norteamericana de la construcción.

“Esperamos que estas negociaciones bilaterales sean muy exitosas para el beneficio del sector forestal y en especial de las pibas madereras que tantos empleos rurales de calidad crean para nuestro país”, comentó.

El canciller Pérez Mackenna junto a los gremios por los aranceles de Estados Unidos.

Rosario Navarro, la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), afirmó que los desafíos en las negociaciones con el USTR de Estados Unidos “van a requerir una diplomacia empresarial activa”, la cual debe servir también para ampliar la base de mercados a los cuales llega Chile, suscribiendo las palabras del Canciller quien fue enfático en esta materia.

“Chile tiene productos de calidad, tenemos que diferenciarnos, somos una economía pequeña, pero que depende de este trabajo coordinado y por eso también valoramos que todos los gremios aquí presentes estemos disponibles para entregar argumentos, pero también elementos diferenciadores para estos próximos pasos que vamos a dar”, afirmó. Navarro.