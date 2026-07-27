¿Qué días caen las Fiestas Patrias 2026? Estos son los feriados de septiembre

¿Cuáles serán los días feriados de las Fiestas Patrias 2026? Foto referencial de archivo

Avanzan las semanas de 2026 y con eso se acerca la celebración de Fiestas Patrias, uno de los esperados momentos del año.

Se trata de una instancia protagonizada por dos días feriados, que suelen estar rodeados de jornadas de descanso y festejo.

Cabe recordar que el año pasado la fecha significó un fin de semana largo de cuatro días, al sumar los feriados irrenunciables con el sábado y domingo, sin embargo, para este año las Fiestas Patrias serán más cortas.

Qué días caen las Fiestas Patrias 2026

Este año la celebración de Fiestas Patrias considera tres días, donde los feriados del 18 y 19 de septiembre caen viernes y sábado , respectivamente, a lo que se suma el domingo 20.

Las jornadas corresponden a la Independencia Nacional y el Día de las Glorias del Ejército.

Ambas jornadas son categorizadas como irrenunciables, donde se prohíbe el funcionamiento de la mayoría de establecimientos del comercio, con excepciones como restaurantes y lugares de entretenimiento.

Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados que quedan en el 2026: