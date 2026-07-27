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    ¿Qué días caen las Fiestas Patrias 2026? Estos son los feriados de septiembre

    La esperada celebración llegará dentro de las próximas semanas y cuenta con dos jornadas marcadas en el calendario.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    ¿Cuáles serán los días feriados de las Fiestas Patrias 2026? Foto referencial de archivo JOSE VEAS/ATON CHILE

    Avanzan las semanas de 2026 y con eso se acerca la celebración de Fiestas Patrias, uno de los esperados momentos del año.

    Se trata de una instancia protagonizada por dos días feriados, que suelen estar rodeados de jornadas de descanso y festejo.

    Cabe recordar que el año pasado la fecha significó un fin de semana largo de cuatro días, al sumar los feriados irrenunciables con el sábado y domingo, sin embargo, para este año las Fiestas Patrias serán más cortas.

    Qué días caen las Fiestas Patrias 2026

    Este año la celebración de Fiestas Patrias considera tres días, donde los feriados del 18 y 19 de septiembre caen viernes y sábado, respectivamente, a lo que se suma el domingo 20.

    Las jornadas corresponden a la Independencia Nacional y el Día de las Glorias del Ejército.

    Ambas jornadas son categorizadas como irrenunciables, donde se prohíbe el funcionamiento de la mayoría de establecimientos del comercio, con excepciones como restaurantes y lugares de entretenimiento.

    Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados que quedan en el 2026:

    • Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
    • Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
    • Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
    • Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo)
    • Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
    • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
    • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
    • Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable) (fin de semana largo)
    Más sobre:FeriadosFeriadoFeriados 2026Feriados ChileFiestas PatriasFeriados septiembreFiestas Patrias 2026Fin de semana largo18 de septiembre19 de septiembreViernesSábadoDomingo

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