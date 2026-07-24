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    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana

    Antes de que termine la semana, un nuevo sistema frontal volverá a instalar condiciones de inestabilidad en gran parte del país.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana. Foto: ATON.

    Tras las precipitaciones registradas durante el jueves en la zona central y sur, un nuevo sistema frontal volverá a afectar a Chile durante el fin de semana.

    De acuerdo con el pronóstico de Meteored, el evento se presentará en distintas etapas, con lluvias de variada intensidad, rachas de viento que podrían alcanzar los 100 km/h en algunos sectores y posibilidad de tormentas eléctricas.

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana. Foto: ATON.

    ¿Dónde llegarán las precipitaciones?

    La meteoróloga de Meteored, Viviana Urbina, explicó que “el satélite ya muestra el próximo sistema frontal que llegará al país durante el fin de semana”, el que dejará precipitaciones “a ratos intensas” entre las regiones del Maule y Los Lagos.

    Sin embargo, antes del ingreso del frente principal, la especialista advirtió que “áreas de baja presión menores avanzarán hacia Chile continental, dejando vientos locales arrachados y chubascos rápidos e intensos sobre La Araucanía y Los Ríos, entre la noche del viernes y la mañana del sábado”.

    Para el sábado, Meteored prevé que las lluvias más importantes se concentren entre Ñuble y Los Ríos.

    En localidades como Chillán, Cabrero y Victoria podrían acumularse entre 20 y 30 milímetros, mientras que en la provincia de Arauco, la cordillera de la costa y la precordillera de La Araucanía, además de sectores de Los Ríos, los montos podrían llegar hasta los 60 milímetros.

    Aunque las precipitaciones más intensas se concentrarán en el sur, la probabilidad de lluvias se extenderá hasta el tramo sur de la Región de Coquimbo.

    En paralelo, se esperan nevadas abundantes en la cordillera de esa región y también en las zonas cordilleranas de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

    Meteorólogos anticipan cómo serán los sistemas frontales que llegan a Chile este fin de semana. Foto: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    Segundo pulso

    Según Urbina, “el sistema frontal esperado para el domingo debe comenzar a dejar precipitaciones desde la madrugada”, afectando inicialmente el tramo comprendido entre el sur del Maule y Los Ríos.

    Luego avanza durante la mañana hacia la Región de Los Lagos.

    Junto con las lluvias, el viento volverá a ser uno de los fenómenos más relevantes del evento.

    En la costa entre Ñuble y Los Ríos, las rachas podrían bordear los 100 km/h, mientras que en sectores interiores alcanzarían hasta 80 km/h y superarían los 90 km/h en áreas precordilleranas durante la tarde.

    De acuerdo con Meteored, los efectos del sistema frontal se mantendrán hasta el lunes 27 de julio.

    Durante esa jornada, las lluvias avanzarían hacia la zona central, dejando chubascos en sectores del centro-norte y también en el sur de la Región de Coquimbo.

    Por su parte, la cordillera volverá a recibir nieve y fuertes vientos, con probabilidad de ventiscas en alta montaña.

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