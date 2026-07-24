Karim Khan es destituido de su cargo como fiscal de la Corte Penal Internacional
Los Estados miembros votaron a favor de la destitución del abogado británico acusado de falta grave por presunto abuso sexual a una asistente del tribunal. La salida del jurista se da en medio de la campaña de Estados Unidos para desmantelar el organismo internacional.
Representantes de los Estados miembros de la Corte Penal Internacional votaron el viernes a favor de la destitución del fiscal jefe del tribunal, casi dos años después de que surgieran las primeras acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra, según informaron dos diplomáticos a la agencia The Associated Press (AP).
El abogado británico Karim Khan fue acusado de conducta sexual inapropiada con una asistente, acusaciones que él siempre ha negado.
Por amplia mayoría, los 125 Estados miembros de la CPI destituyeron a Khan de su cargo, siendo la primera vez que un fiscal jefe es destituido de la instancia internacional.
Khan, de 56 años, fue suspendido temporalmente de sus funciones en la CPI en el mes pasado, a la espera de la votación de este viernes, después de que un informe del comité ejecutivo del órgano de supervisión de la corte determinara que había cometido una “falta grave”.
Según documentos citados por AP, Khan mantuvo una relación sexual con la mujer e intentó impedir que continuara con sus acusaciones. Khan niega estas conclusiones.
Al inicio de la sesión, una moción presentada por Sierra Leona que habría dificultado la destitución de Khan fracasó, y los diplomáticos procedieron rápidamente a votar sobre su remoción, varias horas antes de lo previsto, según tres diplomáticos consultados por la agencia estadounidense.
La votación resultó en 82 votos a favor y 13 en contra. A la vez, 15 Estados se abstuvieron.
La campaña
Este largo y complejo proceso ha enfrentado a defensores de derechos humanos, personal y Estados miembros en un momento en que la Corte ya enfrenta grandes desafíos, apuntó AP. Entre ellos, una campaña de Estados Unidos para “desmantelar” la CPI, establecida para enjuiciar a los responsables de los peores crímenes de lesa humanidad.
En una declaración la semana pasada, el Secretario de Estado Marco Rubio afirmó que Estados Unidos estaba lanzando una “campaña integral para desmantelar la amenaza que representa la Corte Penal Internacional para la soberanía estadounidense”.
Rubio declaró que presionará a los Estados miembros para que se retiren de la institución, sancionará a las organizaciones que colaboran con la Corte y prohibirá al personal viajar a Estados Unidos. Los países que “se benefician del paraguas de seguridad estadounidense” deberán rechazar la jurisdicción de la corte sobre los ciudadanos estadounidenses, agregó.
El gobierno de Donald Trump ya ha impuesto sanciones contra Khan y una docena de otros miembros del personal de la CPI en represalia por las órdenes de arresto emitidas por el tribunal contra altos funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, por la guerra en Gaza y las investigaciones sobre personal estadounidense en Afganistán.
“Karim Khan creyó que, al iniciar una caza de brujas política contra Israel y emitir una orden de arresto con motivaciones políticas contra el primer ministro Netanyahu, el mundo ignoraría las graves acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra. Se equivocó”, declaró el embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon.
Según expertos, las acusaciones se han entrelazado con la investigación de la Corte sobre la guerra en Gaza.
“En esto se han incorporado consideraciones políticas, sobre todo porque es la primera vez que un fiscal solicita órdenes de arresto contra un aliado occidental”, declaró a AP la investigadora de la Universidad de Utrecht, Iva Vukusic, quien ha seguido el proceso.
La destitución de Khan no tendrá un impacto inmediato en las órdenes de arresto de 2024 contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de lesa humanidad, las cuales solo pueden ser retiradas por los jueces de la CPI.
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