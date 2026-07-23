Facebrooklyn presenta nuevo single junto a la artista mexicana izatkm

Luego de abrir una nueva etapa artística con “fanático”, Facebrooklyn continúa expandiendo su universo sonoro con el lanzamiento de “cool”, un sencillo que lo encuentra colaborando por primera vez con la cantante mexicana iza tkm, una de las figuras emergentes con mayor proyección dentro del indie pop latinoamericano.

Producida por Heartgaze y Facebrooklyn, la canción se mueve entre un pop suave y relajado, con una marcada inspiración en la estética Y2K. Su ritmo pausado, las melodías envolventes y una producción pulida construyen una atmósfera cálida y refrescante, mientras su letra aborda el deseo de intercambiar vidas desde una mirada ligera y cercana. El resultado evoca tardes de playa, viajes por carretera y la calma de los días de verano, de hecho el videoclip fue filmado en Menorca.

La participación de iza tkm potencia el carácter del tema. Originaria de Monterrey, México, la artista se ha convertido en una de las voces más prometedoras de la nueva escena alternativa y actualmente forma parte del programa RADAR México, consolidándose como uno de los nombres a seguir. Su más reciente álbum, i Music listen, ha recibido una positiva recepción tanto del público como de la crítica, reforzando el crecimiento que ha experimentado durante el último año.

Con “cool”, Facebrooklyn da continuidad al camino que comenzó con “fanático”, lanzamiento en el que exploró un sonido más íntimo y sofisticado, privilegiando la sensibilidad, los espacios y la fuerza de la composición por sobre los excesos de producción.

La combinación entre la delicadeza característica de Facebrooklyn y la frescura que aporta iza tkm en “cool”, da vida a una colaboración natural, que confirma la intención del artista de seguir explorando matices dentro del pop alternativo y consolidando una propuesta con sello propio.