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    SMA inicia investigación por deslizamiento de material en minera Los Pelambres y empresa descarta impacto

    "La información que entregan las dos estaciones de monitoreo del estero, que se encuentran en línea con la Dirección General de Aguas (DGA), muestran que este vertimiento controlado prácticamente no generó cambios en la calidad ni cantidad de sus aguas”, sostuvo la minera.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Yacimiento Minera Los Pelambres de sulfuro ubicado en la región de Coquimbo, Chile, aproximadamente a 240 kilómetros al norte de Santiago, donde se produce concentrado de cobre y concentrado de molibdeno, mediante un proceso de molienda y flotación. Campaña fotográfica realizada para Antofagasta Minerals en enero de 2023. Fotografía Roberto Candia para Antofagasta Minerals (AMSA) Roberto Candia

    La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) comenzó una investigación para recabar antecedentes acerca de contingencias ocurridas en la minera Los Pelambres de Antofagasta Minerals (AMSA), el brazo minero del grupo Luksic.

    La compañía comenzó la operación de su sistema interno de evacuación de aguas desde una de las piscinas colectoras de drenajes, las que se deslizaron al Estero Pupío, “indicando como causa un deslizamiento de material desde las laderas de los cerros aledaños producto del sistema frontal”, planteó la superintendencia.

    Al respecto, la minera dijo que “en el caso puntual del tranque El Mauro, las inspecciones realizadas tanto por la compañía como por el experto independiente, confirman que se encuentra estable y de acuerdo con sus parámetros de diseño y seguridad, sin presentar riesgos para las personas ni para el entorno”.

    Añadió que “durante este evento climático se activó temporalmente el sistema de evacuación controlada de dos piscinas ubicadas aguas abajo del muro, las que son parte de su sistema de manejo de agua, incluyendo las precipitaciones que caigan en el sector”.

    El sistema frontal, que ha afectado a diferentes regiones del país y especialmente en las zonas cordilleranas y precordilleranas, sorprendió a la empresa tras una acumulación promedio de 350 milímetros de agua en el valle del Choapa y 413 milímetros en Caimanes en comuna de Los Vilos, donde se ubican operaciones de la mina.

    “Como parte de esta evacuación controlada, una parte del agua de las piscinas se condujo al estero Pupío, cuyo caudal se ha incrementado considerablemente en los últimos días debido a las lluvias. La información que entregan las dos estaciones de monitoreo del estero, que se encuentran en línea con la Dirección General de Aguas (DGA), muestran que este vertimiento controlado prácticamente no generó cambios en la calidad ni cantidad de sus aguas”, sostuvo un comunicado de AMSA.

    La SMA está en coordinaciones con el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y la DGA, mientras la firma está en diálogo con las autoridades y comunidades del territorio.

    Más sobre:Los PelambresSMA

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