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    Pase de Leandro Paredes y gol de Miguel Merentiel: la apertura de la cuenta de Boca Juniors a O’Higgins

    El equipo Xeneize abrió la cuenta ante los rancaguinos a los 44 minutos, por la Copa Sudamericana.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Boca Juniors en X.

    O’Higgins visita a Boca Juniors en La Bombonera, por la ida de los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los Celestes estaban resistiendo de buena forma el partido en Argentina, pero un pase espectacular de Leandro Paredes, que hace cuatro días jugó la final de la Copa del Mundo, cambió todo.

    A los 44, el mediocampista filtró un envío de cachetada para Miguel Merentiel, quien controló con la pierna derecha, avanzó unos pasos en el área y definió ante la salida de Omar Carabalí para la apertura de la cuenta.

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