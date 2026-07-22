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    “Me aclaró lo que pasó en el camarín”: padre de seleccionado argentino revela detalles de la polémica charla de Messi en la final del Mundial

    Carlos Mac Allister, progenitor de Alexis, dio a conocer lo que le dijo su hijo sobre la arenga de Leo en la previa de la definición por el título contra España.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Wu Xiaoling

    Este domingo se llevó a cabo la final del Mundial de Norteamérica 2026 entre España y Argentina. La selección europea consiguió imponerse por 1-0 a la Albiceleste con el gol de Ferran Torres en el tiempo extra.

    Sin embargo, del otro lado de la cordillera llamó la atención la arenga que dio Lionel Messi justo antes de saltar a la cancha, instando a sus compañeros a dejar de lado el contexto que rodeaba la definición.

    Vamos muchachos, eh. Tranquilidad, gente, tranquilidad, es lo principal. Pensemos en jugar, olvidémonos de todo, muchachos. Solo juguemos. Pensemos en jugar, nomás. Dale”, señaló la Pulga en el vestuario.

    Aquellas palabras fueron interpretadas por la prensa argentina como una manera de unificar el camarín ante algún quiebre que se haya dado en los días previos.

    Ahora, Carlos Mac Allister, padre de Alexis, dio a conocer el diálogo que tuvo con su hijo. Este fue contactado por la radio La Red y fue consultado directamente si es que había una situación de tensión en la previa.

    El exfutbolista reconoció que también tuvo dudas de aquello, por lo que decidió comunicarse con el volante del Liverpool.

    Yo le escribí a Alexis: ‘Che, ¿qué pasó en el vestuario? ¿Pasó algo?’”, relató. Pero este le señaló que en aquel momento los jugadores se encontraban hablando de situaciones tácticas.

    “Me aclaró lo que pasó en el camarín. Me dijo que hablaban de salir a jugar, tocar, rotar, triangular, no patear para arriba y no dividir la pelota. Se estaban refiriendo a eso”, añadió Carlos Mac Allister.

    Además, apuntó a que esta confusión se dio por la búsqueda desde Argentina de intentar explicar la derrota en la definición. “Nosotros jugamos contra España y España fue mejor. A nosotros nos va a doler un tiempo, pero hay que aprender que a veces hay uno mejor que vos”.

    Lionel Scaloni evita las teorías conspirativas

    Lionel Scaloni también fue consultado por las palabras de Lionel Messi, aunque el DT se mostró alejado de las redes sociales donde se dio a conocer esta posibilidad de conflicto interno.

    No puedo creer lo que me está preguntando. Nos estamos yendo por otro lado, chicos. Lo importante es que los chicos se han brindado al máximo, han dado una demostración de carácter con esta camiseta y nos quedemos con eso. Ojalá el día de mañana, cuando tenga que venir a la selección un jugador, dé lo mismo. Porque es una señal”, dijo.

    Otro punto cuestionado fue una supuesta presión de la FIFA por la bandera exhibida tras la semifinal ante Inglaterra. “No nos dijeron nada por la bandera de Malvinas”, señaló el DT.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMundial 2026Lionel MessiArgentinaCarlos Mac Allister

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