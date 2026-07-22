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    Diputado Sulantay (UDI) pide implementar “planes rápidos” para responder a la emergencia en Coquimbo

    Según sostuvo el diputado "tenemos que ser estrictos, rápidos, eficientes para poder reactivar la región en todo sentido".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto: Bancada UDI.

    El diputado de la UDI por Coquimbo, Marco Antonio Sulantay, se refirió durante la mañana de este miércoles a la emergencia provocada por el sistema frontal en la región, llamando a implementar “planes rápidos” para responder a las necesidades de las personas.

    En conversación con Radio Universidad de Chile, el diputado que había cuestionado a los ministros Poduje y De Grange por el manejo inicial de la emergencia, sostuvo que “yo lo que esperaría de ellos y de todas las autoridades pertinentes, tanto nacionales, como es el caso de los ministros, y locales (...), son planes rápidos, son planes claros para la gente, con plazos”.

    En esa línea, afirmó que se requieren “diagnósticos rápidos, serios, certeros, planificaciones rápidas, plazos acotados y ejecuciones que tengan que ver con las expectativas de la ciudadanía”.

    En la ocasión, también se refirió a la respuesta ante la emergencia señalando que “nadie, ningún Gobierno, ninguna autoridad, ningún ser humano, está preparado para enfrentar situaciones como esta. Lluvias de 15 horas seguidas, por ejemplo, entre el sábado y el domingo”.

    “En mi región 15 horas seguidas de lluvias es fatal, lo que desencadena todo lo que hemos visto. Y en ese sentido, nadie puede estar ni preparado, ni menos reaccionar de la forma como se está, como fue, digamos, o como generalmente dicen las planificaciones”, expresó.

    A pesar de esto, señaló que existieron “advertencias anteriores”. “Se hicieron muchas reuniones técnicas localizadas, y yo en ese punto lo que creo que pudiese haber sido mejor planificado, lo que pudiese haber estado mejor planteado, que es algo muy difícil también de hacer, de poder a las personas que estaban en sectores cercanos a quebradas secas, a canales, etc., tratar de haber planteado algún tipo de evacuación momentánea”.

    Finalmente, sobre lo que se viene sostuvo que “tenemos que ser estrictos, rápidos, eficientes para poder reactivar la región en todo sentido, tanto de la parte de infraestructura, para nuestra ciudadanía, los servicios, pero también la reactivación económica es muy importante”.

    Tramitación de la megarreforma

    En la ocasión, el diputado además abordó la tramitación de la megarreforma, rechazando que represente un riesgo para el financiamiento del Estado.

    “Yo no veo riesgos, lo que sí veo son proyecciones que tienen que ver con algo distinto que se está intentando nuestro país, y en ese sentido yo por eso estoy a favor”, sostuvo, añadiendo que “si nosotros seguimos igual en la misma rueda dando la vuelta al mismo tranco, no vamos a sacar nada, vamos a terminar un Gobierno del Presidente Kast con los mismos números que se han venido mostrando en los últimos cuatro o cinco gobiernos”.

    En la misma línea el parlamentario señaló que “lo que acá se planteó, y que, insisto, nosotros estamos apoyando, es que hay que hacer cosas distintas, hay que hacer cosas nuevas. La megarreforma tiene muchas aristas para poder llegar a un fin general, a un fin bien claro, que tiene que ver con reactivar al país económicamente en distintos sentidos".

    Asimismo, respecto a los requerimientos al Tribunal Constitucional sostuvo que los parlamentarios “están en su derecho” y que “el llamado a una institución autónoma, a que sea muy rigurosa, muy profesional, en la revisión de este proyecto”.

    “Yo creo que lo que no puede ocurrir es que tenga sesgos ideológicos, sesgos políticos, porque para eso no está el tribunal, sino que cada uno de los artículos que van a llegar a la revisión del Tribunal Constitucional, pueden ser revisados, insisto, en forma objetiva, en forma profesional, y así podemos ir avanzando respecto a la provocación de esta ley”, mencionó.

    Más sobre:Marco SulantayCoquimboSistema frontal

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