Ramírez tilda de “inusual” acusación de Sedini contra el gobierno, pero destaca que no expuso al Presidente Kast

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, abordó este miércoles la arremetida de la exvocera de gobierno, Mara Sedini, en contra de La Moneda.

Esto, luego que la ex secretaria de Estado rompió el silencio y aseguró que durante su gestión enfrentó un sabotaje articulado dentro del propio Ejecutivo.

En una extensa entrevista en Sin Filtros, la periodista y actriz apuntó al Segundo Piso, liderado por Alejandro Irarrázaval, cuestionó a dirigentes de RN y sostuvo que desde antes de asumir existían intentos por debilitar su posición.

También señaló que “hubo un momento en que una de las tres personas más poderosas dentro del Gobierno se me acercó y me dice ‘eso es lo que no te puede pasar, eso no puede ser’. ‘¿Cómo?’ le digo yo. Y me dice ‘este es el gobierno de los fomes, nos vestimos fome, hablamos fome, respondemos fome’. Yo lo quedo mirando y le digo ‘entonces, ¿por qué me llamaron? ¿qué estoy haciendo yo aquí?’. Me respondieron: ‘¿Eres actriz? Entonces actúa’”.

En diálogo con radio Pauta, el timonel de la UDI señaló que “si fome en cierta forma está vinculado al tema de la seriedad, yo no tengo problema con que sea un gobierno fome, yo reconozco que yo soy un poquito fome también, y no tengo problema con que sea un gobierno fome. A mí lo que me importa de verdad es que sea un gobierno serio, que no caiga populismos, que saque la tarea adelante”.

Ramírez planteó que “sobre lo que dice del gobierno, yo no me puedo referir, porque no tengo idea. Uno desde afuera no sabe las conversaciones que hay entre los ministros, o de los ministros con el Segundo Piso. Yo no tengo nada que opinar”.

Si bien el líder del gremialismo tildó de inusual el misil de la exportavoz al Ejecutivo, remarcó que fueron declaraciones en torno a personeros del gobierno, pero que no cuestionó al Presidente José Antonio Kast.

“Yo creo que lo que hizo Mara Sedini efectivamente es inusual. Yo no vi la entrevista, estoy hablando de lo que en mi equipo me dicen, pero que cuidó mucho al Presidente y que nunca lo criticó, y que nunca lo mencionó. Entonces creo que hay una línea que no se traspasa”, destacó.

Y luego agregó: “Ella puede comentar que dentro del gobierno su situación fue difícil, puede comentar que hubo dificultades con personas en particular, eso pasa en todos los gobiernos, con todas las personas que trabajan en el gobierno. O sea, los ministros tienen encontrones entre ellos todo el tiempo porque a veces hay distintas miradas y eso es normal y tiene que haber mecanismos de resolución. Entonces, yo sé que es inusual, pero la verdad es que no me parece algo tan complejo”.

En relación a los dichos dirigidos a colectividades del oficialismo, el diputado sostuvo que “en lo que dice en relación a los partidos, que eso sí me compete, ese poncho a la UDI no le cae, porque la UDI apoyó hasta el último minuto a Mara Sedini".

“Yo en particular tuve una relación muy buena con ella. Yo cuando ella abandonó el gabinete dije lo que pienso, y lo que pienso es que ella es una persona talentosa, y que con la experiencia que ella adquirió, como la política da revanchas, la próxima vez que le toque a ella estar en primera línea los resultados van a ser muy distintos”, zanjó.