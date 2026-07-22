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    “Es respetado; tiene una habilidad especial para unir a la gente”: Donald Trump proyecta a Gianni Infanfino para la ONU

    El mandatario estadounidense buscaría elevar el nombre del timonel del ente rector del fútbol a la cabeza del máximo organismo diplomático del planeta.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Donald Trump, junto a Gianni Infantino. Foto: @rfef

    La pelea por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas podría tener un nuevo candidato. Según informó The New York Post, Donald Trump, presidente de Estados Unidos tendría la intención de impulsar a Gianni Infantino, timonel de la FIFA, en el cargo.

    El medio consignó que el mandatario norteamericano tiene una gran estimación en el suizo luego de la realización del Mundial. Lo considera como una figura de proyección internacional con la habilidad política necesaria para liderar el máximo organismo diplomático del planeta.

    “Trump cree que Infantino ‘es respetado por todos en el mundo y reconoce que tiene una habilidad especial para unir a la gente’, dijo una fuente cercana al presidente al periódico The Post”, escribió el citado medio.

    De esta manera, Trump elevaría una presunta candidatura de Infantino para sustituir al portugués António Guterres, que se jubilará en diciembre próximo. El puesto también tiene en carrera a la expresidenta Michelle Bachelet, quien se encuentra en pleno despliegue internacional, actualmente por África, para impulsar su nombre.

    The New York Post también resaltó la candidatura de la otrora mandataria de Chile, que no es bien mirada por Trump: “No está claro si Infantino quiere el puesto ni hasta qué punto Trump ha hablado con él sobre el tema. Pero Trump percibe una clara oportunidad entre un grupo de candidatos que un informante describió como siete ‘mediocres’”, señaló el medio.

    Bachelet es considerada como una de las candidatas más fuertes: “Entre los aspirantes más conocidos se encuentran la expresidenta socialista chilena Michelle Bachelet, que podría enfrentarse a la resistencia estadounidense, y el argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, que podría enfrentarse a las preocupaciones del Reino Unido por las disputadas Islas Malvinas”, añadió el medio.

    La relación entre Trump e Infantino

    La relación entre Trump e Infantino se ha afianzado durante el último lustro, con la Copa del Mundo como punto más álgido. No obstante, otro momento que marcó su vínculo fue cuando el ente rector del fútbol le entregó al mandatario estadounidense el primer e inédito Premio de la Paz de la FIFA, luego de que este no recibiera el homenaje desde Oslo en desmedro de la venezolana María Corina Machado.

    Por otra parte, para que la candidatura de Infantino se pueda materializar, debe seguir el proceso de la ONU. La entidad exige superar complejos filtros institucionales. El primero está relacionado a una recomendación del Consejo de Seguridad, que está compuesto por 15 miembros. Ahí, cualquiera de los cinco integrantes permanentes (EE.UU., China, Rusia, Reino Unido y Francia) cuentan con poder de veto.

    Además, según The New York Post, la experiencia de Infantino en la FIFA, organismo que cuenta con más asociaciones que la ONU, podría ser clave: “En las Naciones Unidas hay que tratar con 193 Estados miembros. En la FIFA hay más de 200 miembros, y la excelente trayectoria de Gianni demuestra que sabe cómo gestionar”, aseguró Paolo Zampolli, empresario y diplomático italoamericano que ejerce como enviado especial de Trump para las alianzas globales.

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