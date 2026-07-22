Rescate en el Cajón del Maipo: un viaje de más de 100 kilómetros de madrugada y un refugio que impidió una tragedia

Un tramo de 115 kilómetros separa las Termas del Valle de Colina en San José de Maipo de la la discoteca Terrazielo en Peñalolén.

Se trata de un trayecto que en automóvil toma entre 2 horas y 30 minutos y 3 horas, dependiendo de las condiciones de la ruta.

Ese fue el viaje que realizaron durante la madrugada del 16 de julio tres jóvenes que fueron rescatados este miércoles en un refugio en la montaña.

Martina Núñez, de 22 años, Magdalena Retamal, de 31, y Manuel Orellana, un sujeto apodado El Chino, que las dos mujeres se encontraron esa noche, pretendían seguir la fiesta en el sector de Baños Morales y quedaron aislados por la tormenta.

El miércoles 15 ya se había se había determinado establecer el cierre preventivo de la Ruta G-25 a la altura de la Tenencia de Carabineros en San Gabriel por las alertas meteorológicas.

El vehículo en el que iban no era 4X4.

Al no tener noticias de ellas, las familias de las mujeres reportaron la desaparición y la Policía de Investigaciones activó la búsqueda en coordinación con la Fiscalía Oriente.

Automóvil con encargo por robo

En el marco de la indagatoria que empezó a desarrollar la PDI se conoció que además de no contar con condiciones adecuadas para circular en la alta montaña, el automóvil tenía un encargo por robo.

De acuerdo a información de fuentes policiales, Orellana lo compró en una automotora y dejó de pagar las cuotas, lo que motivó que fuese denunciado.

El Chino tenía antecedentes por manejar en estado de ebriedad y un robo en bien nacional de uso público.

El rescate

La familia de Orellana es de San José de Maipo y él conocía la zona. En su recorrido, antes del fin de la ruta se encontró con un amigo. Esta persona contó a la policía que vio a las mujeres en buenas condiciones.

Un registro de cámaras de seguridad captó al vehículo en la zona de San Gabriel la madrugada del jueves. Nunca bajaron.

Este miércoles, en una ventana de buen tiempo, se realizó un operativo para intentar ubicarlos.

Se presumía que estaban en las Termas del Valle de Colina.

Desde ese recinto explicaron que ellos debieron abandonar el lugar ante el frente de mal tiempo y habían reportado que su refugio contaba “con las condiciones básicas necesarias para brindar protección y alimentación frente al temporal”.

“Nosotros sostuvimos una reunión hasta largas horas de la noche con los equipos del GOPE, de la PDI, todo también bajo instrucciones del Ministerio Público, que estaba desarrollando una investigación al respecto, y lograron rescatar con vida a las tres personas”, explicó a eso de las 9.00 horas de este miércoles el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, en diálogo con Desde la Redacción de La Tercera.

En paralelo, en la Tenencia de San Gabriel comenzaban los festejos de las familias que esperaban información sobre sus cercanos.

Orellana y las dos mujeres fueron llevadas hasta ese lugar.

“Hoy día a las 7.30 despegamos desde el aeródromo Tobalaba con personal del GOPE para hacer la extracción de las personas ahí en el sector de Baños Morales. Realizamos un sobrevuelo por todo el sector. Las personas pudieron salir del refugio en el que estaban y ahí logramos percatarnos de que los tres se encontraban con vida. El hombre salió a hacernos las señales respectivas y proseguimos a hacer el aterrizaje y poder hacer la extracción”, contó el capitán Matías Zagal, de la Prefectura Área de Carabineros.

El fiscal a cargo de la indagatoria, Omar Mérida, de la Fiscalía Local de La Florida indicó que las tres personas rescatadas debían ser trasladadas a centros asistenciales para evaluar su estado de salud.

Mérida anunció que “serán entrevistadas por la Policía de Investigaciones para determinar las circunstancias en que subieron y se mantuvieron en este aislamiento”.