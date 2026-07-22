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    CMF sanciona a Liquitech por cobros de intereses por sobre el límite legal

    El consejo de la Comisión para el Mercado Financiero resolvió aplicar una sanción de multa de UF 500 a Liquitech SpA por el cobró intereses por sobre la Tasa Máxima Convencional (TMC).

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Andres Perez

    El consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionó con una multa de UF 500 (un poco más de $20 millones) a Liquitech SpA por el cobro de intereses por sobre la Tasa Máxima Convencional (TMC).

    Liquitech SpA opera comercialmente bajo el nombre Galgo, según detalla su página web, y el foco principal “es el financiamiento de motocicletas para aquellos clientes que no tienen acceso a la banca tradicional por ser considerados como deudores de alto riesgo”, explica la CMF.

    El caso trata de que, según la Resolución N°7352, entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2023, Liquitech cobró intereses por sobre la Tasa Máxima Convencional (TMC), al tratar como comisiones algunos cobros que, por aplicación de la reciente “Norma de Carácter General N°484″, debían ser considerados interés.

    Según se explica en la resolución, Liquitech SpA cobró $108.988.254, correspondientes a intereses en exceso de la Tasa Máxima Convencional del periodo respectivo y en un total de 1.959 operaciones.

    Sobre el beneficio de la empresa por la actitud sancionada, la CMF dijo que fueron esos mismos $108.988.254 y que “no se aportaron antecedentes que permitan concluir que la investigada haya restituido estos los montos”.

    “El otorgamiento de créditos con tasas por sobre la máxima convencional afectó a los clientes y deudores, quienes se vieron expuestos a cobros superiores a los máximos determinados por la ley”, dijo el consejo de la CMF sobre el daño causado.

    Sin embargo, el consejo de la CMF estimó que el exceso por sobre la TMC fue un efecto puntual de la reciente entrada en vigor de la NCG N°484, según resaltó el mismo regulador en un comunicado.

    Otro antecedente del caso es que, en abril del 2023, la CMF aplicó una sanción de censura, la más baja, en contra de la empresa por un caso similar.

    Respecto a la decisión de multar con UF 500, la presidenta de la CMF, Catherine Tornel, planteó un voto disidente y estimó que solo debía tener una sanción de censura, “atendido que las operaciones son cercanas a la entrada en vigencia de la norma y las dificultades que los nuevos criterios podrían haber implicado para su aplicación”.

    Más sobre:MercadosCréditosCMF

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