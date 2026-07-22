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    Política

    Diputada Lorena Fries presidirá la comisión investigadora sobre controles a menores migrantes por reunificación familiar

    La instancia está integrada por cinco diputados oficialistas, una diputada libertaria, una del PDG, uno de la DC, dos del FA, un PS, un PPD y una diputada comunista.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Valparaiso, 8 de julio 2024. La diputada Lorena Fries ofrece un punto de prensa en la Camara de Diputados. Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Lorena Fries, del Frente Amplio (FA), presidirá la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el control migratorio de niños, niñas y adolescentes (NNA) extranjeros en el marco de procedimientos de reunificación familiar.

    La comisión surgió a partir del informe de la Contraloría General de la República que apunta a severos incumplimientos de Migraciones, PDI y la Subsecretaría de la Niñez por la situación de niños haitianos que ingresaron en vuelos chárter al país.

    La mañana de este miércoles, en la sala de conferencias Inés Enríquez, en el segundo nivel del Congreso se realizó la sesión para constituir la comisión.

    En la instancia se procedió a la votación en la que Fries fue electa.

    La comisión está integrada, además, por los diputados Jaime Bassa, también del FA; Carlos Cuadrado, del Partido por la Democracia (PPD); Sofía González, del Partido Comunista (PC); Stephanie Jéldrez, Leandro Kunstmann y Benjamín Lorca del Partido Republicano; Paulina Muñoz, del Partido Nacional Libertario; Álvaro Ortiz, de la Democracia Cristiana (DC); Zandra Parisi, del Partido de la Gente (PDG); Joanna Pérez, de Demócratas; la independiente Natalia Romero, de la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI); y César Valenzuela, del Partido Socialista (PS).

    Fries llamó a sus pares de la comisión a actuar con la rigurosidad y sobriedad acorde a la materia que se investigará.

    “Todos sabemos el lugar que está ocupando el Parlamento hoy día en Chile, y por lo mismo, y porque se trata, además, de mejorar la labor del Estado de determinar eventualmente si hay responsabilidades —aunque sabemos que eso no nos compete en materia de comisiones investigadoras—, que lo hagamos con la rigurosidad y la sobriedad que se requiere para ofrecer a la Sala un informe que también mejore, a futuro, la labor del Estado en una materia que nos complica, nos tensiona, pero que debiéramos saber abordar como es la migración y, en este caso particular, la situación de niños, niñas haitianas que ingresaron al país y que son la cara visible de un informe que presentó la Contraloría, a propósito de estas materias”, manifestó.

    Más sobre:Cámara de DiputadosLorena FriesHaitíNNAMigraciónContraloría

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