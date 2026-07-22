“Quiroz le mintió al país”: DC carga contra ministro de Hacienda quien agradeció al partido por respaldo a megarreforma

A través de una declaración pública la Democracia Cristiana rechazó categóricamente las declaraciones del Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, “quien ha pretendido instalar la idea de que la DC votó favorablemente la denominada ‘megarreforma’ impulsada por el Gobierno”.

Cabe recordar que ayer el secretario de Estado, tras la votación del proyecto en la sala de la Cámara de Diputados, en su tercer trámite, sostuvo: “Agradecemos a todos quienes se han sumado a esta tarea por Chile y agradecemos, en particular, a grupos que están fuera del oficialismo, pero que han votado junto a nosotros. Me refiero al Partido Nacional Libertario, me refiero también a muchos votos del Partido de la Gente, me refiero también a votos de la Democracia Cristiana, entre otros”.

Ante esto, la colectividad en su declaración sostuvo que: “ Esa afirmación es falsa, el ministro Quiroz le mintió al país. La Democracia Cristiana no ha comprometido su respaldo político a una iniciativa cuyo contenido central contradice nuestros principios que inspiran y orientan nuestra acción política ”.

Además, añadieron que “respaldamos plenamente el trabajo serio, responsable, autónomo y de cara a la ciudadanía de nuestra diputada y diputados, quienes han actuado con convicción legislativa, impulsando mejoras concretas en beneficio de las comunas, fortaleciendo el municipalismo y la protección de las y los adultos mayores de nuestro país”.

Asimismo, agregaron que “no aceptaremos que el gobierno utilice el prestigio, la historia y el capital político de la Democracia Cristiana para atribuirse triunfos legislativos y darle legitimidad a un proyecto que no lo tiene para intentar validar una reforma que, en su esencia, no representa nuestras convicciones ”.

Finalmente, manifestaron que la “Democracia Cristiana seguirá legislando con independencia, responsabilidad y siempre al servicio de Chile, sin aceptar presiones, interpretaciones interesadas ni declaraciones engañosas”.

En la práctica los diputados DC, no respaldaron el denominado “corazón” de la reforma con sus votaciones, pero sí votaron a favor de algunos modificaciones que se realizaron en el Senado.