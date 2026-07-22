Alejandro Tabilo sufre una decepcionante derrota ante el 427 del mundo en su debut en el ATP de Estoril

Después de alcanzar las semifinales en Bastad, Alejandro Tabilo (30º) tuvo un complejo estreno en el ATP 250 de Estoril, donde, por su condición de tercer cabeza de serie, debutó directamente en octavos de final. Sin embargo, esa condición no le bastó y terminó despediéndose sorpresivamente.

Su oponente en el estreno fue el jugador portugués Tiago Torres (427º), un zurdo de 24 años, quien fue invitado por la organización y que en primera ronda sorprendió al georgiano Nikoloz Basilashvili (130º) en su primer partido a nivel ATP. Esta vez se impuso por un doble 6-4.

El jugador local salió sin presión y en el primer juego del partido le arrebató el saque al chileno, quien luego no pudo aprovechar los dos puntos de quiebre que tuvo en el game siguiente, producto de sus propios errores no forzados ante un tenista cuya mayor experiencia estaba en el tenis universitario de Estados Unidos.

Con bolas altas y una buena curvatura con su derecha, el europeo complicó bastante al pupilo de Germán Gaich, quien debió tomar riesgos y buscar fórmulas para superar la solidez inicial de su desconocido rival. En ese afán, siguió sumando numerosos yerros y continuó desaprovechando opciones para romper. Es más, el dueño de casa no sintió la presión y cerró con una jerarquía inusual la primera manga.

La debacle

Con el marcador cuesta arriba, Tabilo tenía la urgencia de ajustar su juego si no quería experimentar un papelón. Pero seguía pasando el tiempo y ese giro no llegaba. De hecho, Torres se dio el lujo de quebrar en el tercer juego y ponerse en ventaja. Y sin bien, Ale esta vez pudo recuperar la ruptura de inmediato, no pudo sostener su saque nuevamente y el partido se le puso realmente cuesta arriba.

El número uno de Chile siguió luchando contra su irregularidad, pero su precisión con los tiros no estuvo fina y su rival, cada vez más encendido por el aliento del público local, seguía conectando golpes ganadores y haciendo fallar al nacido en Toronto.

El chileno no pudo cambiar su suerte y padeció su peor derrota en casi un año, luego de que en agosto del año pasado perdiera con el indio Dhakshineswar Suresh (645º) en la primera ronda del ATP de Winston Salem.

Sin encontrar su mejor nivel, Tabilo ahora encarará la gira de cemento por Norteamérica, que tendrá como epílogo el Abierto de Estados Unidos.

El ganador se enfrentará al francés Hugo Gaston (109º), quien arrasó con su compatriota Titouan Droguet (114º), por 6-0 y 6-3.