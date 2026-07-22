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    Las comunas con suspensión de clases para este jueves y viernes por el sistema frontal

    El Ministerio de Educación informó sobre la medida que aplica a establecimientos públicos y privados para los próximos días.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Las comunas con suspensión de clases para este jueves y viernes por el sistema frontal. Foto referencial de archivo

    Recientemente se anunció que la suspensión de clases se mantiene en sectores del norte, para los días jueves 23 y viernes 24 de julio.

    Así fue informado desde el Ministerio de Educación, a raíz de las dificultades generadas por sistema frontal que ha afectado al país en los últimos días.

    Desde el Mineduc se recordó que la medida aplica a todos los establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media.

    Comunas con clases suspendidas

    El Mineduc informó que se suspenden las clases este jueves 23 y viernes 24 de julio en:

    • Región de Atacama en la comuna de Tierra Amarilla y provincia de Huasco (comunas de Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen).
    • Región de Coquimbo en las 15 comunas.
    Más sobre:EducaciónClases suspendidasSuspensión de clasesComunasRegionesSin clasesColegiosEstablecimientosJueves23 de julioViernes24 de julioSistema frontalMineduc

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