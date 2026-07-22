Las comunas con suspensión de clases para este jueves y viernes por el sistema frontal
El Ministerio de Educación informó sobre la medida que aplica a establecimientos públicos y privados para los próximos días.
Recientemente se anunció que la suspensión de clases se mantiene en sectores del norte, para los días jueves 23 y viernes 24 de julio.
Así fue informado desde el Ministerio de Educación, a raíz de las dificultades generadas por sistema frontal que ha afectado al país en los últimos días.
Desde el Mineduc se recordó que la medida aplica a todos los establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media.
Comunas con clases suspendidas
El Mineduc informó que se suspenden las clases este jueves 23 y viernes 24 de julio en:
- Región de Atacama en la comuna de Tierra Amarilla y provincia de Huasco (comunas de Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen).
- Región de Coquimbo en las 15 comunas.
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