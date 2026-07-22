Las comunas con suspensión de clases para este jueves y viernes por el sistema frontal. Foto referencial de archivo

Recientemente se anunció que la suspensión de clases se mantiene en sectores del norte, para los días jueves 23 y viernes 24 de julio.

Así fue informado desde el Ministerio de Educación, a raíz de las dificultades generadas por sistema frontal que ha afectado al país en los últimos días.

Desde el Mineduc se recordó que la medida aplica a todos los establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media.

Comunas con clases suspendidas

El Mineduc informó que se suspenden las clases este jueves 23 y viernes 24 de julio en: