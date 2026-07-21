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    CGE anuncia compensación de $40 mil para clientes afectados por cortes de luz: ¿Cómo recibirla?

    La empresa anunció que el trámite no requerirá de boleta u otra documentación de respaldo.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    CGE anuncia compensación de $40 mil para clientes afectados por cortes de luz: ¿Cómo recibirla? Foto referencial de archivo

    A raíz de los cortes de luz que se han presentado a lo largo del país, por el paso de los sistemas frontales entre Atacama y La Araucanía, se anunció una compensación extraordinaria para clientes CGE.

    Así fue informado desde la propia Compañía General de Electricidad S.A., donde se considera un monto de $40.000 para personas afectadas por interrupciones prolongadas del suministro.

    Según indicó la empresa, la compensación está dirigida a “clientes que hayan sufrido pérdidas de alimentos por indisponibilidad de suministro eléctrico producto del sistema frontal”.

    Además, indicaron que para realizar este trámite no se requerirá de una boleta u otra documentación de respaldo.

    “En casos de pérdidas superiores a ese monto o daños en artefactos eléctricos, las solicitudes serán atendidas de manera expedita por nuestros equipos comerciales”, agregaron desde CGE.

    Cómo solicitar la compensación de CGE

    Para solicitar la compensación de $40.000 por pérdida de alimentos ante cortes de luz de CGE se debe enviar la solicitud por alguno de los siguientes canales de atención:

    • Acudir a las oficinas comerciales
    • Ingresar a la página web cge.cl.
    • Llamar al call center 800 800 767 que tiene atención comercial de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
    • A través de WhatsApp +569 89568479.

    “CGE lamenta los inconvenientes que las interrupciones de suministro han provocado a sus clientes, las que han sido producto de los importantes daños sufridos por la infraestructura eléctrica en las regiones afectadas por el sistema frontal”, explicaron a través de un comunicado.

    Según datos de la compañía se han desplegado 1.600 brigadas y 5.000 personas en terreno para atender reparaciones, sin embargo, los trabajos se han visto impedidos en algunos lugares por problemas de acceso como caminos cortados o desbordes de ríos.

    Más sobre:Corte de luzEmergenciaSistema frontalCGECompensaciónPérdidasPérdida de alimentosCómo cobrar40 milCompensación CGEClientes

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