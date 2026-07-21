CGE anuncia compensación de $40 mil para clientes afectados por cortes de luz: ¿Cómo recibirla? Foto referencial de archivo

A raíz de los cortes de luz que se han presentado a lo largo del país, por el paso de los sistemas frontales entre Atacama y La Araucanía, se anunció una compensación extraordinaria para clientes CGE.

Así fue informado desde la propia Compañía General de Electricidad S.A., donde se considera un monto de $40.000 para personas afectadas por interrupciones prolongadas del suministro.

Según indicó la empresa, la compensación está dirigida a “ clientes que hayan sufrido pérdidas de alimentos por indisponibilidad de suministro eléctrico producto del sistema frontal”.

Además, indicaron que para realizar este trámite no se requerirá de una boleta u otra documentación de respaldo.

“En casos de pérdidas superiores a ese monto o daños en artefactos eléctricos, las solicitudes serán atendidas de manera expedita por nuestros equipos comerciales”, agregaron desde CGE.

Cómo solicitar la compensación de CGE

Para solicitar la compensación de $40.000 por pérdida de alimentos ante cortes de luz de CGE se debe enviar la solicitud por alguno de los siguientes canales de atención:

Acudir a las oficinas comerciales

Ingresar a la página web cge.cl

Llamar al call center 800 800 767 que tiene atención comercial de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

A través de WhatsApp +569 89568479.

“CGE lamenta los inconvenientes que las interrupciones de suministro han provocado a sus clientes, las que han sido producto de los importantes daños sufridos por la infraestructura eléctrica en las regiones afectadas por el sistema frontal”, explicaron a través de un comunicado.

Según datos de la compañía se han desplegado 1.600 brigadas y 5.000 personas en terreno para atender reparaciones, sin embargo, los trabajos se han visto impedidos en algunos lugares por problemas de acceso como caminos cortados o desbordes de ríos.