La acumulación de incomodidad del Partido Republicano con el protagonismo del PDG

La decepción era evidente. Este lunes por la noche, el Partido Republicano no ocultaba su desazón al escuchar las declaraciones de la bancada de diputados del Partido de La Gente (PDG), que anunció que este martes rechazará artículos clave de la megarreforma que empuja el gobierno de José Antonio Kast.

El malestar en el Partido Republicano en torno al PDG no es nuevo. Se arrastra desde incluso antes de que comenzara el gobierno.

En la colectividad recuerdan que el líder de los pedeginos, el economista Franco Parisi, ha sido un duro crítico de la figura de Kast. Sin ir más lejos, una vez concluida la segunda vuelta del año pasado, él planteó, en conversación con La Tercera, que sería una “mala noticia” el triunfo del republicano en el balotaje con Jeannette Jara (Partido Comunista).

Desde entonces, la relación entre el republicanos y el PDG ha sido turbulenta. En la colectividad que encabeza el senador Arturo Squella aceptan que están en una encrucijada: por un lado, saben que la bancada liderada por Juan Marcelo Valenzuela -de 14 diputados- es clave para que la agenda del gobierno de Kast tenga luz verde en la Cámara. Pero, al mismo tiempo, comentan que el PDG es un riesgo permanente, pues se ha caracterizado por ser impredecible y poco confiable.

Como ejemplo, recuerdan cuando, a comienzos de mayo, los diputados del PDG se bajaron de la idea de aprobar la idea de legislar la megarreforma. Luego, sin embargo, echaron pie atrás.

En republicanos, además, diagnostican que dar protagonismo al PDG y sus figuras -como Parisi y la diputada Pamela Jiles- puede terminar por ser contraproducente y afectar a la derecha en las presidenciales de 2029. Esto en el entendido de que al interior del oficialismo es común el objetivo de que Kast entregue la banda presidencial a alguien del sector. Y también en las parlamentarias, en caso de que la expanelista de Primer Plano decide dar el salto al Senado.

Foto: Sebastián Cisternas/ Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

En ese sentido, en republicanos ven como un riesgo los acercamientos que ha tenido el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con Parisi, al negociar directamente con él aspectos de la megarreforma. Hoy mismo, de hecho, el secretario de Estado visitó la sala del comité PDG en el Congreso ante las cámaras que lo seguían.

En el PDG son concientes de la relevancia que tienen en el oficialismo. Esta semana, la diputada Zandra Parisi dijo, en entrevista con La Tercera, que “el PDG es el partido más importante de la oposición, creo que el gobierno también lo ve así”.

A horas de la votación de la megarreforma, la molestia de los republicanos con el PDG -y su nuevo desmarque- está más presente que nunca. Sobre todo, debido a que los diputados pedeginos sí estuvieron disponibles para aprobar la idea de legislar la megerreforma de Kast, luego de un arduo proceso de negociación con ellos.

Este lunes, el ministro José García Ruminot (Secretaría General de la Presidencia) confirmó que el gobierno puso urgencia al proyecto del PDG que plantea un sistema de devolución del IVA para la compra de medicamentos y pañales. Con eso, el Ejecutivo esperaba contar con los votos de la colectividad para el avance de la megarreforma. Pero, a la luz del anuncio que hicieron los diputados anoche, fue en vano.

9 JUNIO 2026 MINISTRO SEGPRES, JOSE GARCIA DURANTE PUNTO DE PRENSA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Ayer, Valenzuela adelantó que su bancada rechazará las normas relativas a la franquicia Sence, Sala Cuna, el Fondo de Emergencia y las compensaciones a municipios por contribuciones, con el propósito de que esos puntos sean revisados en una comisión mixta.

20-07-2026 JUAN MARCELO VALENZUELA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Esta mañana, el timonel republicano publicó en X: “Habría que entender que abandonaron lo acordado durante el primer trámite. Eso libera de cumplimiento al gobierno y a partidos oficialistas. La mora purga la mora dice el aforismo”.

Squella complementó a este medio que “resultaría incomprensible que medidas que respaldaron con su voto a favor hace algunas semanas, hoy las dejen de apoyar, incluso habiéndose perfeccionado en su paso por el Senado”.

El timonel de los republicanos ha sido uno de los más escépticos de mantener un entendimiento con el PDG. De hecho, hace unos meses él hizo un llamado a privilegiar el diálogo con el Socialismo Democrático.

En privado algunos republicanos transmiten que están a la espera de ver este martes el comportamiento del PDG en la votación de la megarreforma. De eso, agregan las mismas versiones, dependerá el tono que adopten con esa colectividad y Parisi.

Pese a la actitud del partido del Parisi, algunos republicanos no bajan los brazos y apuestan por mantener el diálogo con ellos.

“Como gobierno tenemos que preocuparnos de aquello de lo que está bajo nuestra responsabilidad. Parte de esa responsabilidad es buscar consensos amplios y sostenibles. En eso hemos perseverado independiente de algunos resultados particulares. Por eso, el gobierno siempre negociará para obtener un mejor resultado y cuenta para ello con el PDG y los partidos de centroizquierda que son también representantes de la voluntad popular”, planteó el diputado Juan Irarrázaval.