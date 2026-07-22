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    “Si mi respuesta es fome, lo lamento”: Alvarado evita profundizar en las acusaciones de Sedini sobre su paso por el gobierno

    El biministro del Interior y Segegob aseguró que no puede emitir un juicio sobre las declaraciones de la exvocera porque no ha tenido tiempo de ver la entrevista y recalcó que el gobierno está concentrado en la emergencia.

    Por 
    Roberto Martínez

    Tras una nueva reunión de la mesa técnica de Senapred, el biministro del Interior y secretario general de Gobierno, Claudio Alvarado, evitó este martes profundizar en las declaraciones realizadas horas antes por la exministra vocera Mara Sedini durante una entrevista en el programa Sin Filtros.

    En dicho espacio, transmitido por Youtube, la periodista acusó presiones internas, cuestionó el funcionamiento del denominado “segundo piso” de La Moneda y afirmó que una de las personas más influyentes del Ejecutivo le pidió modificar su estilo porque “este es el gobierno de los fomes”.

    Consultado por la repercusión de esas declaraciones y por una eventual incomodidad al interior del Ejecutivo, Alvarado optó por no emitir juicios sobre el contenido de la entrevista, argumentando que no había tenido oportunidad de verla debido a que se encontraba encabezando las labores de coordinación frente a la emergencia que afecta a diversas regiones del país.

    “A ver, yo quisiera primero señalar que estoy aquí en Senapred porque estamos concluyendo una mesa técnica que dice relación con nuestra preocupación y dedicación a superar los temas de la emergencia. Por lo tanto, usted comprenderá que no he tenido el tiempo suficiente para ver esa entrevista y por lo tanto no puedo emitir un juicio de la misma sin conocerla”, declaró.

    En tono distendido, el ministro incluso hizo una alusión a una de las expresiones utilizadas por Sedini durante la entrevista.

    Y si mi respuesta en ese sentido es fome, lo lamento, pero es la realidad”, comentó.

    Alvarado también descartó que el gobierno esté dedicando tiempo a analizar las declaraciones de la exsecretaria de Estado, insistiendo en que las prioridades del Ejecutivo están centradas en enfrentar las consecuencias del sistema frontal que mantiene a varias regiones bajo Estado de Excepción de Catástrofe.

    “Yo soy muy respetuoso de las opiniones de todas las personas. Y en ese sentido, si ella emite un comentario de esa naturaleza, será la propia Mara Sedini que tendrá que justificarlo o explicarlo, pero yo creo que no vale la pena comentarlo. Que estemos preocupados por eso, en ningún caso, estamos preocupados por la emergencia”, sostuvo.

    Las acusaciones de Sedini

    Previamente, Mara Sedini había reaparecido públicamente en una extensa entrevista concedida a Sin Filtros, dos meses después de abandonar el gobierno.

    En la conversación, la exvocera aseguró que durante su gestión fue objeto de una campaña de desprestigio, acusó la existencia de presiones desde el entorno presidencial y afirmó que una de las tres personas más influyentes del gobierno le pidió modificar completamente su forma de comunicar.

    Según relató, esa persona le habría señalado que “este es el gobierno de los fomes. Nos vestimos fome, hablamos fome, respondemos fome”, agregando que incluso le pidió que “actuara” para adaptarse al estilo que, a su juicio, se buscaba instalar en el Ejecutivo.

    Asimismo, acusó que su independencia generó incomodidad tanto dentro del gobierno como en sectores del oficialismo, aseguró que existieron intentos por restarle autonomía como ministra y denunció presiones de dirigentes partidarios para nombrar personas en cargos de confianza, afirmando que, tras negarse a hacerlo, comenzaron los ataques y críticas públicas hacia su gestión desde los mismos partidarios oficialistas.

    Más sobre:Mara SediniClaudio AlvaradoSin FiltrosSegundo pisoGobiernoPresidente KastPolítica

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