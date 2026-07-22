El misil de Sedini a La Moneda: exvocera acusa boicot durante su paso por el gobierno y apunta al Segundo Piso

Dos meses después de dejar La Moneda, la exministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Mara Sedini, reapareció públicamente con una dura crítica a su paso por el Ejecutivo.

En una entrevista con el programa Sin Filtros, la exvocera aseguró que durante su gestión enfrentó un “boicot” interno y apuntó directamente al Segundo Piso de Palacio como uno de los principales focos de resistencia.

“Llegó el momento de contar algunas cosas”, dijo al momento de empezar la conversación. “Mientras fui ministra pasaron muchas cosas, se instalaron muchas mentiras, se descontextualizaron muchas cosas que me afectaron fuertemente. Y, por el estilo del cargo, no tuve la posibilidad de defenderlas. Hoy por un momento me siento preparada para venir aquí y contar mi verdad”, apuntó.

La exvocera de gobierno dejó el cargo el pasado 19 de mayo en el marco del primer cambio de gabinete del Presidente José Antonio Kast, después de varios errores no forzados y críticas desde el propio oficialismo, donde varios dirigentes cuestionaron su desempeño desde los primeros días de administración.

En Palacio existía expectación por la entrevista. Mientras Sedini entregaba su versión de los hechos, ministros, subsecretarios y asesores del gobierno siguieron la transmisión en vivo y -en privado- comentaron ampliamente sus declaraciones a través de WhatsApp, conscientes de que la exvocera abordaría episodios que marcaron su breve paso por La Moneda.

Así, en distintos pasajes, deslizó que desde el equipo de asesores presidenciales existieron acciones que terminaron debilitando su labor, reabriendo las tensiones que marcaron sus meses en el cargo antes del ajuste ministerial de mayo.

“Mi primera gran autocrítica es que yo no fui absolutamente auténtica en el cargo y me dejé amarrar y presionar por personas adentro del Gobierno”, aseguró respecto a su rol.

Así, ejemplificó que “hubo un momento en que una de las tres personas más poderosas dentro del Gobierno se me acercó y me dice ‘eso es lo que no te puede pasar, eso no puede ser’. ‘¿Cómo?’ le digo yo. Y me dice ‘este es el gobierno de los fomes, nos vestimos fome, hablamos fome, respondemos fome’. Yo lo quedo mirando y le digo ‘entonces, ¿por qué me llamaron? ¿qué estoy haciendo yo aquí?’. Me respondieron: ‘¿Eres actriz? Entonces actúa’”.

“En ese momento yo me di cuenta que teníamos un problema grave. Y eso me fue, de múltiples partes, amarrando en este personaje”, apuntó, y recordó que durante la campaña presidencial había podido mantener su estilo. “Una vez que salimos del gobierno, mi forma, ya parece que no servía”, criticó.

En la entrevista Sedini abordó también el comité político donde La Moneda definió el ajuste al Mepco y con ello permitir el alza de las bencinas debido a la guerra en Irán. Según relató, en la instancia con los otros ministros y el Presidente, advirtió que la decisión de subir el costo de los combustibles a las personas chocaba directamente con el relato de bajar el impuesto corporativo, uno de los principales ejes de la megarreforma.

Tras ello, aseguró que se enteró que “la misma persona del gobierno de los fomes, dijo ‘digale a esta niñita que no hable más y no hable tanta hue…”. Cuando se le preguntó directamente si había sido el jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, evitó dar nombres.

La exministra también recordó la polémica después de que en una vocería se refiriera al exfrentista Galvarino Apablaza como “condenado” por el asesinato de Jaime Guzmán. Respecto a ese episodio, aseguró que la frase no fue de ella: “Presidencia me entrega un papel con la respuesta donde salía que Apablaza estaba condenado”.

En la conversación, Sedini también retrocedió hasta los días de la Oficina del Presidente Electo (OPE), donde situó uno de los primeros episodios que, a su juicio, anticiparon las tensiones que posteriormente marcarían su paso por La Moneda.

La exministra recordó una publicación de La Tercera de febrero pasado que describía la estructura con la que operaría el futuro Segundo Piso, encabezado por Irarrázaval, e incluía una infografía con el organigrama proyectado para el equipo presidencial.

Según relató, esa publicación generó un fuerte impacto al interior de la OPE. “Esto fue mientras estábamos en la OPE (...). Sale una nota en La Tercera, esto generó mucho ruido”, afirmó.

A su juicio, la infografía la ubicaba “dependiente del director de comunicaciones del Presidente (Cristián Valenzuela) y a la misma altura de la jefa de prensa (María Paz Fadel)”, lo que calificó como “lo más terrible de esta filtración”. A partir de ese episodio, sostuvo, comenzaron los intentos por debilitar su posición. “Había intenciones antes de que asumiéramos (los ministros) de quitarle el piso, en este caso, a mí”, aseguró.

La exvocera también dirigió sus críticas hacia los partidos de la coalición oficialista. En particular, apuntó a Renovación Nacional (RN), colectividad a la que atribuyó presiones para obtener cargos al interior de la Secretaría General de Gobierno durante la instalación del Ejecutivo.

Según relató, dos dirigentes de esa tienda le solicitaron incorporar a personas de su confianza en la cartera que encabezaba. Afirmó que rechazó esas peticiones y que esa decisión terminó impactando en el respaldo político que recibió posteriormente desde el partido. En esa línea, sostuvo que las críticas públicas y los cuestionamientos de algunos dirigentes de RN hacia su gestión estuvieron influidos por esa negativa.