La frontera entre la tecnología de consumo y el patrimonio cultural vuelve a estrecharse. Samsung Electronics anunció la incorporación de 34 nuevas piezas de la colección del Louvre a su plataforma digital Samsung Art Store.

Con esta expansión, el catálogo del emblemático museo parisino disponible para las pantallas de la marca surcoreana alcanza las 51 obras maestras .

Samsung Art Store suma obras del Louvre a sus pantallas

El repositorio digital ahora incluye clásicos ineludibles de la historia del arte. Los usuarios pueden desplegar en alta resolución la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, La Libertad guiando al pueblo de Eugene Delacroix y Las bodas de Caná de Paolo Veronese.

La selección curada abarca los periodos renacentista, neoclásico y romántico, sumando además lienzos de grandes maestros europeos como Caravaggio, Jacques-Louis David, Dominique Papety y Nicolas Poussin.

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Samsung Art Store suma obras del Louvre a sus pantallas

Guillaume Rault, vicepresidente de Consumer Electronics en Samsung Francia, destacó el valor de esta integración: “El Louvre representa lo mejor del patrimonio artístico y cultural francés. Estamos orgullosos de llevar estas obras maestras más allá de las paredes del museo y al hogar de millones de personas en todo el mundo a través de nuestras pantallas”.

El movimiento refuerza el liderazgo de Samsung en un segmento donde la estética visual dicta las reglas. Samsung inventó la tendencia del televisor como obra de arte con su serie Frame . Hoy, la suscripción a Art Store supera las cinco mil piezas curadas de galerías internacionales, permitiendo que un dispositivo electrónico asuma el rol de un cuadro tradicional.