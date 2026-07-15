Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

Los recientes temporales de lluvia y las fallas en el suministro eléctrico en distintas zonas de Chile exponen nuestra dependencia de la conectividad. En la actualidad resulta fundamental contar con equipos de respaldo para trabajar, estudiar o simplemente comunicarse.

En este contexto, las baterías portátiles se posicionan como una respuesta concreta ante la falta de enchufes y los apagones prolongados.

El mercado ofrece diversas alternativas de energía portátil. Uno de los equipos más interesantes de la marca asiática Anker, uno de los fabricantes más consolidados y fiables en el segmento de baterías externas y accesorios de carga -fundada en 2011 por un exingeniero de Google-, es su Power Bank de 25.000 mAh.

Los números detrás de la carga

Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

Este modelo llama la atención por combinar una gran capacidad de almacenamiento con una carga rápida de hasta 165W .

Un powerbank tradicional suele estar limitado a entregar energía a teléfonos celulares. Este dispositivo está diseñado para exigencias mayores. Su potencia permite cargar tablets, audífonos inalámbricos, consolas portátiles y notebooks compatibles con la norma USB-C .

Esta característica asegura la continuidad laboral o académica en medio de una emergencia climática.

Entre sus especificaciones técnicas más relevantes destacan:

Capacidad de 25.000 mAh : entrega energía suficiente para realizar múltiples cargas y extender la autonomía de varios equipos durante el día.

Potencia máxima de 165W : soporta dispositivos de alto consumo, incluyendo computadores portátiles con USB-C.

Carga simultánea : cuenta con los puertos necesarios para conectar distintos aparatos al mismo tiempo: tres USB-C y uno USB-A.

Cable USB-C integrado : facilita el transporte y el uso inmediato al descartar la necesidad de llevar cables adicionales.

Diseño portátil: sus dimensiones permiten llevarlo cómodamente en mochilas y bolsos.