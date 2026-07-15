Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz
Con 25.000 mAh y 165W de potencia, el power bank permite cargar desde smartphones hasta notebooks compatibles con USB-C. Una herramienta útil para los cortes de suministro eléctrico.
Los recientes temporales de lluvia y las fallas en el suministro eléctrico en distintas zonas de Chile exponen nuestra dependencia de la conectividad. En la actualidad resulta fundamental contar con equipos de respaldo para trabajar, estudiar o simplemente comunicarse.
En este contexto, las baterías portátiles se posicionan como una respuesta concreta ante la falta de enchufes y los apagones prolongados.
El mercado ofrece diversas alternativas de energía portátil. Uno de los equipos más interesantes de la marca asiática Anker, uno de los fabricantes más consolidados y fiables en el segmento de baterías externas y accesorios de carga -fundada en 2011 por un exingeniero de Google-, es su Power Bank de 25.000 mAh.
Los números detrás de la carga
Este modelo llama la atención por combinar una gran capacidad de almacenamiento con una carga rápida de hasta 165W.
Un powerbank tradicional suele estar limitado a entregar energía a teléfonos celulares. Este dispositivo está diseñado para exigencias mayores. Su potencia permite cargar tablets, audífonos inalámbricos, consolas portátiles y notebooks compatibles con la norma USB-C.
Esta característica asegura la continuidad laboral o académica en medio de una emergencia climática.
Entre sus especificaciones técnicas más relevantes destacan:
- Capacidad de 25.000 mAh: entrega energía suficiente para realizar múltiples cargas y extender la autonomía de varios equipos durante el día.
- Potencia máxima de 165W: soporta dispositivos de alto consumo, incluyendo computadores portátiles con USB-C.
- Carga simultánea: cuenta con los puertos necesarios para conectar distintos aparatos al mismo tiempo: tres USB-C y uno USB-A.
- Cable USB-C integrado: facilita el transporte y el uso inmediato al descartar la necesidad de llevar cables adicionales.
- Diseño portátil: sus dimensiones permiten llevarlo cómodamente en mochilas y bolsos.
Desde la marca fabricante explican el fenómeno de ventas en su tienda de Mercado Libre. “Los consumidores están buscando soluciones prácticas que les permitan estar preparados ante distintos escenarios, desde un corte de luz hasta una jornada extensa fuera de casa. Hoy la energía portátil dejó de ser un accesorio y se transformó en una herramienta para mantenerse conectado”, señalan desde Anker.
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