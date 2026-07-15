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    La normativa para los trabajadores y empresas de cara a posibles emergencias por el próximo sistema frontal

    "Nadie debe arriesgar su vida o su salud por llegar a trabajar", dijeron desde la Dirección del Trabajo.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Foto de archivo: Lluvia en la Región Metropolitana durante frente de mal tiempo. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Ante el sistema frontal anunciado para gran parte del país y la declaración de estado de emergencia preventiva en diez regiones, el gobierno del presidente José Antonio Kast resaltó cuáles son las obligaciones y los derechos de las empresas en caso de que las lluvias afecten significativamente la cotidianeidad de las operaciones en los lugares de trabajo y la ciudad, entre otras consecuencias negativas.

    “Los empleadores tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para proteger la vida y la salud de quienes trabajan”, enfatizó el Ministerio de Trabajo.

    En esa línea, la cartera, junto con la Dirección del Trabajo (DT), comentó que “hay que resguardar la seguridad de las personas. Por lo tanto, si existe un riesgo, deberán adoptarse las medidas que correspondan y eso incluye la suspensión de las labores cuando sea necesario. Luego, cuando las condiciones lo permitan, las actividades se pueden retomar”.

    ¿Qué pasa si no puedo llegar a mi trabajo por el sistema frontal?

    Desde el gobierno también explicaron qué pasa cuando un trabajador no pueda concurrir a sus lugares de trabajo debido a cortes de caminos, interrupción del transporte u otras consecuencias derivadas del sistema frontal.

    Ante este contexto, la Dirección del Trabajo dijo que “cada situación debe analizarse conforme a la legislación vigente y a las circunstancias particulares de cada caso”.

    “Si el temporal le impide llegar a su trabajo y lo justifica, eso no puede terminar en un despido ni en un descuento sobre sus remuneraciones. Nadie debe arriesgar su vida o su salud por llegar a trabajar. Cuando las condiciones permitan continuar trabajando de forma segura, es el momento en que debemos hacerlo, no antes. La ley es clara y debemos cumplirla”, explicó.

    La DT también comentó que durante estas jornadas van a estar fiscalizando y que se habilitó el correo dtfrentemaltiempo@dt.gob.cl “para recibir denuncias relacionadas con eventuales incumplimientos laborales derivados de la contingencia”.

    En caso de consultas laborales, visite www.direcciondeltrabajo.cl o contáctese al 600 450 4000″, agregaron.

    Más sobre:EmpleoLluviaSistema frontalDT

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