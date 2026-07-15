Lionel Scaloni golpea la mesa y borra a un histórico: revisa la formación de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026.

Argentina tiene formación confirmada para enfrentar a Inglaterra. De cara al duelo de la semifinal del Mundial 2026, Lionel Scaloni dio un sorpresivo golpe al tablero: no jugará como titular Rodrigo de Paul. El histórico volante de la Albiceleste estará en el banco.

Como titular ingresa Giuliano Simeone. De esta forma, el estratega da paso a un futbolista con más recorrido para poblar la banda derecha.

El actual campeón del mundo salta a la cancha de Atlanta con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Giuliano Simeone; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Simeone tendrá su segunda titularidad en el Mundial Cheng Min

El técnico de Argentina abordó el desafío ante el cuadro de los Tres Leones en la antesala del enfrentamiento que arranca a las 15 horas de este miércoles. “Estoy muy agradecido a los jugadores. Son ellos quienes nos han llevado a ganar tres títulos, y aquí estamos, en otra semifinal. Nos separa un solo paso de la final y daremos todo lo que tenemos para llegar a ella”, dijo.

“Hace un mes y medio habría firmado llegar a semifinales de cualquier manera”, añadió, en referencia a las dificultades que ha tenido la Albiceleste en las rondas previas de la Copa del Mundo.

Finalmente, se refirió al carácter histórico del partido y el vínculo con la Guerra de las Malvinas. “Lo que ocurre en otras partes del mundo nos lleva a rechazar las guerras, por lo que sería una locura considerar este partido como algo más que un simple encuentro futbolístico. Por supuesto, recordamos a quienes vivieron aquellos acontecimientos, pero no debemos mezclar el fútbol con la historia”, enfatizó.

Thomas Tuchel, por su lado, también tiene alineación confirmada para Inglaterra. Va con Jordan Pickford, Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Eliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

El estratega del cuadro británico también analizó el encuentro que viene y el plan para neutralizar a Messi. “Todo el mundo sabe los lugares donde quiere aparecer. Si analizas los partidos, ves las cosas más rápido. La pelota le cae a él y encuentra el hueco. Hemos detectado algunos patrones en sus partidos, pero si se cierra ese patrón, encontrarán uno nuevo. Es muy singular jugar contra los campeones vigentes y contra Lionel Messi”, comentó.

“Cuando Messi tiene el balón, empieza el movimiento. La ejecución técnica del suministro de balones a Messi es del más alto nivel. Hay mucho que cuidar. Estamos aquí para jugar a nuestra manera e imponer nuestro estilo. Sabemos lo difícil que es, pero estamos preparados”, añadió.