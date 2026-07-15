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    Inglaterra y Argentina reviven su histórica rivalidad en la semifinal más esperada del Mundial 2026

    Este miércoles se vivirá otro capítulo de una de los clásicos más enconados a nivel de selecciones. A las 15 horas se define al segundo finalista.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Inglaterra y Argentina reviven su histórica rivalidad en la semifinal más esperada del Mundial 2026. Foto: Xinhua

    El Mundial revive un clásico esperado. Inglaterra y Argentina disputarán este miércoles, a las 15 horas, en Atlanta la segunda semifinal del torneo. El sexto enfrentamiento entre ambos en una Copa del Mundo.

    En el presente certamen planetario, el cuadro de los Tres Leones acumula seis victorias y un empate en el torneo. Debutó con un 4-2 sobre Croacia, igualó sin goles con Ghana y luego enlazó triunfos ante Panamá (2-0), República Democrática del Congo (2-1), México (3-2) y Noruega (3-2).

    El equipo de Thomas Tuchel ha marcado 13 goles. Jude Bellingham y Harry Kane lideran el ataque con seis tantos cada uno, mientras que Marcus Rashford completa la lista de goleadores con uno. Ha recibido cinco goles.

    En la antesala del encuentro, Kane fue consultado por Lionel Messi. “Sabemos lo buen jugador que es. Sabemos lo que ha hecho en el fútbol, lo constante que ha sido durante tanto tiempo. Pero el partido es contra Argentina, no contra Messi”, comentó.

    Argentina, en tanto, llega con campaña perfecta. El vigente campeón del mundo derrotó a Argelia (3-0), Austria (2-0), Jordania (3-1), Cabo Verde (3-2), Egipto (3-2) y Suiza (3-1), en un recorrido donde anotó 17 goles y recibió nueve. Lionel Messi encabeza la tabla de goleadores del torneo con ocho conquistas. Lautaro Martínez suma dos, mientras que Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Julián Álvarez, Cristian Romero y Enzo Fernández registran uno cada uno.

    Pese a que en el papel es un recorrido sólido, la Albiceleste llega con una serie de dudas por su nivel futbolístico. “La suerte estuvo de nuestro lado, esa es la realidad”, reconoció Lionel Scaloni tras la victoria sobre Suiza.

    Argentina jugará con la camiseta azul. Foto: @afaselecciónen

    Tensión histórica

    La confirmación de la llave reactivó de inmediato una rivalidad que se mantiene vigente desde hace décadas. El técnico Scaloni intentó bajar el tono al contexto extrafutbolístico. “El mensaje es que es un partido. No busquemos otra cosa. Vamos a jugar contra una gran selección que tiene un gran entrenador, al cual aprecio y admiro mucho. Es un partido de fútbol, punto. No hay más que eso”, afirmó.

    Pese al llamado del entrenador, en Argentina el ambiente ha estado marcado por referencias históricas. Parte de la prensa y de la afición volvió a mencionar la Guerra de las Malvinas.

    La FIFA también ha mantenido durante años criterios especiales para evitar que árbitros ingleses o argentinos dirijan partidos del otro país. También llama la atención la escasez de enfrentamientos amistosos. El último fue en 2005, con victoria inglesa por 3-2.

    En Atlanta también habrá un hecho inédito. Será la primera vez que Lionel Messi enfrente a Inglaterra en su carrera.

    Historia mundialista

    La historia mundialista entre Inglaterra y Argentina comenzó en Chile 1962, con triunfo europeo por 3-1 en la fase de grupos. Cuatro años después, en los cuartos de final del Mundial disputado en Inglaterra, los locales ganaron 1-0 en un partido que quedó marcado por la expulsión del capitán argentino Antonio Rattín.

    El partido también dejó otra imagen recordada. El seleccionador inglés Alf Ramsey calificó a los futbolistas argentinos como “animales”.

    Veinte años más tarde llegó el episodio más famoso. En los cuartos de final de México 1986, apenas cuatro años después de la Guerra de las Malvinas, Diego Maradona marcó el primer gol con la denominada Mano de Dios y luego anotó el Gol del Siglo, tras dejar atrás a gran parte de la defensa inglesa. Argentina ganó 2-1 y avanzó rumbo al título.

    El cuarto capítulo fue en los octavos de final de Francia 1998. Tras empatar 2-2, Argentina se impuso por 4-3 en los penales. La última vez que se enfrentaron en un Mundial fue en la fase de grupos de Corea-Japón 2002. Inglaterra ganó 1-0 con un penal convertido por Beckham, resultado que terminó siendo decisivo para la eliminación transandina en la primera ronda.

    Veinticuatro años después de aquel partido, la rivalidad suma un nuevo episodio. Esta vez está en juego un lugar en la final del Mundial 2026.

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