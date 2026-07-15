Estados Unidos anuncia una nueva oleada de ataques contra Irán

El destructor de misiles guiados USS Thomas Hudner, de la Armada de Estados Unidos. Foto: Europa Press/Contacto/U.S Navy/U.S. Navy - Archivo.

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este miércoles una nueva oleada de ataques contra Irán, unos bombardeos que enmarca en su estrategia de “debilitar aún más” las capacidades militares con las que Irán lanza ataques contra la navegación en el estrecho de Ormuz.

“Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos han comenzado a lanzar una oleada de ataques contra Irán. Estos ataques tienen como objetivo debilitar aún más las capacidades militares que las fuerzas iraníes han utilizado para atacar a los buques mercantes en el estrecho de Ormuz”, ha afirmado el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), en un mensaje en redes sociales.

Washington ha retomado los últimos días su campaña militar contra Irán con numerosos bombardeos contra el país centroasiático y ha vuelto a imponer un bloqueo naval contra los puertos y costas iraníes, en medio del repunte de la tensiones una vez la Casa Blanca ha dado por roto el acuerdo preliminar firmado en junio para un alto el fuego.

En este contexto, las autoridades de Irán han denunciado más de 30 civiles muertos “en los ataques de los últimos días contra el sur del país”.

“El sur de Irán es el corazón palpitante de esta patria. El sur de Irán es el alma de Irán”, ha manifestado la portavoz del Gobierno iraní, Fatemé Mohajerani, quien no ha dado un balance detallado sobre víctimas o lugares atacados por Estados Unidos.