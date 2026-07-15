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    Acciones de PayPal se disparan tras oferta conjunta de compra de Stripe y Advent por US$ 53.000 millones

    La oferta conjunta, presentada este mes, incluye cerca de US$ 50.000 millones en financiamiento bancario comprometido y valora la acción en US$ 60,50

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Paypal salta en bolsa por millonaria oferta de compra. Foto de Reuter (adaptada por Pulso con IA)

    Las acciones de PayPal saltaron en las operaciones previas a la apertura de este miércoles, luego de que Stripe y Advent International presentaran, según fuentes, una oferta conjunta para adquirir la firma de pagos en un acuerdo valorado en US$ 53.000 millones.

    La firma de pagos Stripe y la gestora de capital privado Advent planean comprar PayPal a US$ 60,50 por acción, informó Reuters este miércoles, citando a dos personas con conocimiento del asunto.

    El acuerdo valoraría a la compañía de pagos en más de US$ 53.000 millones.

    La oferta fue presentada a comienzos de este mes e incluye cerca de US$ 50.000 millones en financiamiento bancario comprometido, lo que valora a PayPal con un premio de 28% sobre el precio de cierre de su acción el martes, según el reporte.

    La oferta contempla que Stripe y Advent sean propietarios conjuntos de la compañía, con participaciones iguales entre ambas firmas.

    Las empresas esperan avanzar en las conversaciones en las próximas semanas.

    Peter Thiel y Elon Musk en los inicios de Paypal. PHOTO: PAUL SAKUMA/ASSOCIATED PRESS

    PayPal se transaba 20,4% al alza antes de la apertura del mercado, aunque su acción acumula una caída de 19% en el año. Su capitalización bursátil asciende a US$ 41.800 millones.

    Stripe, valorada en cerca de US$ 159.000 millones, habría estado evaluando la compra de PayPal en febrero, cuando ambas partes sostenían conversaciones preliminares, según reportó CNBC en esa fecha.

    PayPal es la empresa tecnología financiera que opera un sistema global de pagos en línea. Permite enviar y recibir dinero de forma segura sin compartir los datos bancarios o de tarjetas de crédito directamente con los vendedores.

    Fue fundada en diciembre de 1998 originalmente bajo el nombre de Confinity por Peter Thiel, Max Levchin y Luke Nosek. En el año 2000, se fusionó con X.com, la firma fundada por Elon Musk.

    La compañía resultante pasó a llamarse PayPal en 2001.

    Stripe, por su lado, es una plataforma tecnológica y pasarela de pago que permite a empresas y autónomos aceptar cobros por internet. Se encarga de procesar transacciones con tarjetas de crédito/débito y métodos digitales de forma segura, integrando el formulario de pago directamente en tu sitio web para evitar que los clientes salgan a páginas externas.

    La particularidad de Stripe, en comparación con otro tipo de herramientas parecidas, es queincluye el formulario de pago dentro de la misma página web, por lo que el comprador no es redirigido a un sitio externo.

    Más sobre:PaypalM&AMercadosBolsas

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