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    Tras última baja, precios de combustibles en Chile quedan entre los menores de la OCDE y solo dos países volvieron al nivel previo a la guerra

    Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, el diésel acumula en Chile -medido en dólares comparables- un alza de 14,3% y la gasolina una de 19,6%. Tras la caída de la semana pasada, el litro de bencina pasa a ser el noveno más barato del bloque, aunque en Sudamérica sigue entre los más caros.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El precio de las gasolinas y el diésel en el mundo Andres Perez

    Cuatro meses y medio después de los primeros bombardeos de EEUU e Israel contra Irán, el mercado mundial de los combustibles sigue pagando la cuenta del conflicto.

    Según el ranking de GlobalPetrolPrices.com, sitio que monitorea semanalmente los precios minoristas en más de 160 países, al 6 de julio el litro de gasolina promedia US$1,47 en el mundo y el del diésel, US$ 1,46, con alzas generalizadas respecto del 23 de febrero, el último registro previo al estallido de la guerra.

    Y Chile figura entre los países donde el traspaso a precios fue más intenso, aunque esto fue registrado previo a la última baja de la semana pasada, de $100 en la gasolina de 93 octanos y de $231 en el diésel.

    El detonante fue el salto del crudo: tras los ataques de fines de febrero y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, el Brent pasó de US$ 71,3 por barril el 23 de febrero a un máximo semanal de US$111,7 a comienzos de abril, según la serie del propio GlobalPetrolPrices.com, y llegó a cerrar jornadas rozando los US$ 120, según Tradingview.

    El acuerdo de cese al fuego firmado el 14 de junio devolvió al crudo a la zona de US$ 70, pero la tregua duró poco: este miércoles el presidente Donald Trump declaró terminado el alto el fuego, lo que hizo repuntar al Brent a cerca de US$ 80.

    Alzas casi en todo el mundo

    Con esos vaivenes de fondo, los datos de GlobalPetrolPrices.com muestran incrementos extremos en economías emergentes: en Laos el diésel se disparó 149,7% desde febrero, en Indonesia subió 56,9% y en Tanzania 54,8%.

    Suecia y Noruega son los únicos países del listado donde ambos combustibles están hoy más baratos que antes de la guerra (la gasolina cae 4,9% y 2,3%, respectivamente), y un puñado de países con precios regulados (Argelia, Bolivia, Kuwait, Arabia Saudita, Omán y Túnez, entre otros) no anota variación.

    El cierre del estrecho de Ormuz disparó el precio del petróleo. CENTCOM

    El sitio explica el patrón: en mercados liberalizados el shock petrolero llega al surtidor en un par de semanas, y pega más fuerte donde los impuestos específicos son bajos, como en EEUU (+25,7% la gasolina), que donde la carga tributaria es alta, como en España (+4,2%) o Países Bajos (+8,2%).

    En los países con precios regulados, los gobiernos demoran el traspaso o lo suprimen derechamente.

    Dónde es más caro y dónde más barato

    Hong Kong sigue siendo, lejos, el lugar más caro del mundo para cargar combustible: US$4,06 por litro de gasolina y US$4,30 el diésel.

    PaísGasolina (US$/l)Diésel (US$/l)Var. gasolina (%)Var. diésel (%)
    Dinamarca2,6042,497+15,1%+12,9%
    Israel2,5452,417+8,4%+8,4%
    Países Bajos2,5202,314+8,2%+11,0%
    Finlandia2,4502,485+16,3%+15,4%
    Alemania2,2902,206+13,5%+11,3%
    Suiza2,2572,471+8,8%+11,1%
    Francia2,1382,126+12,8%+12,9%
    Noruega2,1351,909-2,3%-0,9%
    Italia2,1082,201+11,1%+12,6%
    Reino Unido2,0012,201+13,7%+16,5%
    Nueva Zelanda1,7991,494+19,4%+41,4%
    España1,7481,754+4,2%+8,1%
    Chile1,6181,404+24,0%+39,3%
    Chile (9 jul)1,560312491,155272467
    México1,6121,538+10,7%+3,1%
    Corea del Sur1,4841,476+15,6%+22,3%
    Canadá1,3211,344+18,1%+14,8%
    Australia1,1991,303+10,2%+12,6%
    Estados Unidos1,0941,209+25,7%+20,2%
    Japón1,0470,981+9,8%+11,2%

    Entre las economías desarrolladas encabezan la lista Dinamarca (US$ 2,60), Israel (US$ 2,55), Países Bajos (US$ 2,52) y Finlandia (US$ 2,45) en gasolina, y Singapur (US$ 2,72), Liechtenstein (US$ 2,56) y Dinamarca (US$2,50) en diésel.

    En el otro extremo, los combustibles más baratos están en economías que subsidian el consumo interno: Libia (US$ 0,02 la gasolina), Irán (US$ 0,03) y Venezuela (US$ 0,04).

    Chile antes de última baja

    En Chile, país importador neto de combustibles fósiles, la gasolina costaba, según el último informe -y sin considerar la baja de $100 del jueves pasado-, US$ 1,62 por litro, un 10% sobre el promedio mundial, y el diésel US$ 1,40, levemente bajo la media global.

    Pero la velocidad del ajuste local destaca en la comparación internacional: desde el 23 de febrero la gasolina acumula un alza de 24,0% y el diésel una de 39,3%, la segunda mayor variación entre los 38 países de la OCDE, superada solo por Nueva Zelanda (+41,4%). En gasolina, Chile también es segundo, detrás de Estados Unidos (+25,7%).

    A fines de marzo, tras el traspaso total del alza, que el gobierno justificó por la situación fiscal y la incertidumbre del conflicto, la Enap informó una subida histórica: $372,2 por litro para la bencina de 93 octanos, $391,5 para la de 97 y $580,3 para el diésel.

    Las bencineras se llenaron luego del anuncio del "bencinazo" de marzo. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Desde entonces los precios han comenzado a retroceder: este jueves entró en vigencia una baja de $100,3 por litro para la 93, de $99,8 para la 97 y de $231,1 para el diésel, la segunda caída de mayor magnitud desde el alza de marzo, aunque todavía insuficiente para revertir todo el incremento acumulado.

    La nueva foto de los precios

    Pero la ubicación de Chile cambia con los precios actuales, la cuál aún no ha sido recogida por GlobalPetrolPrices.com. Según Bencinas en Línea, tras la baja vigente desde este jueves, la bencina de 95 octanos promedia $1.460 por litro en Chile y el diésel, $1.081, lo que al dólar observado del 9 de julio ($935,71) equivale a US$1,56 y US$1,16 por litro, respectivamente.

    El movimiento es consistente con la baja de $100,3 por litro en las bencinas y de $231,1 en el diésel informada por Enap esta semana, todavía no recogida en el corte del 6 de julio de GlobalPetrolPrices.com.

    PaísGasolina (US$/l)Diésel (US$/l)Var. gasolina (%)Var. diésel (%)
    Uruguay2,2031,458+14,0%+20,0%
    Chile1,6181,404+24,0%+39,3%
    Chile (9 jul)1,560312491,155272467
    Perú1,5741,643+30,1%+41,2%
    Argentina1,3631,523+18,9%+24,2%
    Surinam1,2861,417+13,4%+18,0%
    Brasil1,2841,299+4,9%+10,9%
    Colombia1,2480,889+1,9%+2,7%
    Paraguay1,1821,313+26,4%+27,8%
    Guyana1,0921,140+34,1%+41,7%
    Ecuador0,8750,859+20,0%+20,5%
    Bolivia0,7050,9920,0%0,0%
    Venezuela0,0350,004s/is/i

    Con esos valores, Chile mejora posiciones en todas las comparaciones: a nivel mundial, su gasolina queda en el lugar 102 entre 170 países (ordenados del más barato al más caro) y su diésel en el 52 entre 169, cuando con el corte del 6 de julio figuraban en los puestos 110 y 79.

    En la OCDE, la gasolina chilena pasa a ser la novena más barata del bloque, situándose bajo Polonia, y el diésel salta al tercer lugar más barato, solo por sobre Colombia y Japón. Y en Sudamérica, Chile cede a Perú el segundo lugar de la gasolina más cara y queda tercero, mientras que en diésel retrocede al séptimo puesto, por debajo de Paraguay y Brasil.

    Más sobre:PetróleoBencinasDiésel

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