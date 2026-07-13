Crisis del tenis: Mineduc exige antecedentes del título de Kegevic y señala que carrera de Marín “no está en los registros”

La crisis del tenis chileno sigue entregando nuevos capítulos que revelan acusaciones y una serie de situaciones que ponen en serio riesgo la institucionalidad de una federación histórica.

Hoy la orgánica está sumida en la incertidumbre, pues la nueva directiva presidida por Milovan Kegevic solo cuenta con cuatro miembros, luego de que fuese rechazada una directora por tener dos condenas por apropiación indebida y la renuncia de otros cuatro miembros por serias incompatibilidades con el nuevo timonel.

Aún siguen varios flancos abiertos para Kegevic, entre ellos, una causa por violencia intrafamiliar contra su propia hija, cuya audiencia está programada para esta semana, y otro por apropiación indebida del terreno donde se encuentra el club Valle Dorado, donde se le acusa de falsificación de firma.

Además, dentro de los argumentos de la oposición que hoy tiene el nuevo presidente del tenis, se encuentran las dudas sobre la veracidad de su título profesional emitida por la Universidad Bolivariana, institución que enfrenta un proceso de cierre.

En ese sentido, El Deportivo tuvo acceso a un oficio firmado por la subsecretaria de Educación Fernanda Valdés, quien responde a una solicitud enviada por el expresidente Sergio Elías para investigar la autenticidad de los certificados de título de Kegevic y de Valentina Marín, secretaria del directorio.

Esta última presentó un documento que la acreditaba como ingeniera en marketing digital, fechado el 13 de junio de este año, con la firma de Carlos Cáceres. Sin embargo, la respuesta de la autoridad fue categórica:

“Conforme a los antecedentes disponibles en el SIES, la Universidad Bolivariana no registra oferta académica para la carrera de Ingeniería en Marketing Digital” , comienza señalando.

Por otra parte, cuestiona la validez del emisor: “Asimismo, de acuerdo con la información contenida en el Registro de Autoridades de la Subsecretaría de Educación Superior, don Carlos Cáceres Valdebenito, quien suscribe el certificado en calidad de Presidente de la Junta Directiva de la institución, ejerció dicho cargo entre el 9 de mayo de 2022 y el 6 de junio de 2024. A contar de esta última fecha, asumió como Presidente de la Junta Directiva don Juan Carlos Muñoz Donoso”.

En el caso de Kegevic, la consulta tiene relación con un documento emitido por el mismo Carlos Cáceres, presidente de la Junta Directiva de la universidad, el 4 de diciembre de 2023. La respuesta de la subsecretaria señala que efectivamente el firmante estaba en ese cargo, pero, “según la información reportada por la Universidad Bolivariana al SIES, la carrera de Ingeniería Comercial registró matrícula en los años 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 y 2017″.

Si bien evita emitir un juicio directo sobre la validez de ambos certificados porque eso le corresponde a otras instancias competente, anuncia diligencias: “Se oficiará a las autoridades vigentes de la institución, de modo que entreguen antecedentes sobre la autenticidad de los certificados y sobre las atribuciones del presidente de la Junta Directiva, en el marco de sus estatutos vigentes”.

Carabineros en la Fetech

El viernes fue un día movido en la Federación de Tenis. Durante esa jornada personal de Carabineros llegó a las oficinas de Cerro Colorado por una denuncia por la presunta desaparición de carpetas, archivos contables y tarjetas de crédito desde las dependencias del organismo.

En ese sentido, el directorio de Milovan Kegevic denuncia supuestas irregularidades, razón por la que iniciaron una auditoría. Por ello, afirman que presentarán una querella contra el extimonel Sergio Elías y exgerente Andrés Otero, quien además es el actual subsecretario del Deporte. Todo en medio de los severos cuestionamientos a la validez de los documentos presentados por el nuevo directorio y el inicio de un proceso de supervigilancia de parte del IND.