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    Paulo Silas, histórico del Scratch: “Los jugadores brasileños deben ir a clubes top de Europa; si no, perdemos jerarquía”

    El bimundialista con el Scratch analiza las razones del fracaso de la Canarinha en Norteamérica. Apunta a la Federación y exige la continuidad de Ancelotti en la banca.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Paulo Silas, histórico de Brasil, advierte sobre la falta de jerarquía de los jugadores del Scratch. FOTO: Xinhua/Lui Siu Wai. Lyu Xiaowei

    La selección de Brasil vuelve a fracasar en la Copa del Mundo y la nación más grande de Sudamérica lo resiente. Así queda de manifiesto en las palabras de Paulo Silas (60), el exmediocampista del Scratch que disputó los mundiales de México ’86 e Italia ’90. Desde Campinas, atiende a La Tercera para analizar las razones de esta nueva catástrofe. Temprana fuga de talentos a discretos destinos, falta de jerarquía y un enorme desorden federativo son parte de la explicación. Eso sí, el campeón de Copa América en el ’89 advierte queAncelotti es el indicado para encontrar la manera de que Brasil pueda salir de esta larga sequía”.

    ¿Qué le pasó a Brasil en este Mundial?

    Sabíamos sería muy difícil pelear por el título, pero no esperábamos caer tan rápido. No habíamos ganado contra Noruega todavía y el equipo tuvo un planteo táctico completamente distinto de lo que estábamos acostumbrados. Las primeras oportunidades las tuvo Brasil y las desperdició, después pagó caro contra un equipo muy organizado y que supo aprovechar la altura de ese goleador que es Erling Haaland.

    Una nueva postergación para el Scratch, en el Mundial de 2030 se cumplirán 28 años sin un título mundial, la racha más larga de la historia…

    Hay que repensar todo, fíjate que Noruega tenía un número nueve y tenía un número diez, con Martin Odegaard y Haaland, respectivamente. En este momento, nosotros no tenemos ningún jugador de jerarquía en esas posiciones, futbolistas que antes teníamos muchos en el país. Ahora solo contamos con algunos, pero están todos tirados sobre la derecha en el campo de juego. Tenemos que volver a formar estrellas como Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Zico, Rivelino o Pelé.

    ¿Cómo se puede hacer eso?

    Acá el tema está muy claro, en Brasil no deben irse los talentos tan pronto Europa, tienen que ganar jerarquía para poder jugar ahí, es un fútbol completamente diferente. Pero, además, tienen que marcharse a los clubes grandes de Europa, no a cualquier equipo. Con todo respeto, los atletas brasileños no pueden irse a escuadras de una segunda categoría continental. Brentford de Inglaterra, por ejemplo, o el West Ham United, que son buenos clubes, pagan buena plata, pero no pelean por el título. Tienen que ir a clubes top; si no perdemos jerarquía. Porque eso disminuye mucho la calidad del jugador, pelean solamente por no descender y jugar contra los grandes… tuvimos a Vini Jr. del Real Madrid que hizo un lindo Mundial, pero con un jugador no alcanza.

    ¿Qué tan responsable es Ancelotti?

    No, para mí es el menos responsable por todo lo que pasó. Tomó un ciclo todo quebrado, un proceso que estaba mal desde el inicio. Ancelotti ha estado un año apenas al frente y perdió a jugadores importantes como Éder Militao, Rodrygo y Estevao. Después, en el mismo Mundial, pierde a Raphinha y Lucas Paquetá. Eso mostró fragilidad y los otros equipos no tienen ese peso de los campeones mundiales como Brasil o Alemania, que cayó temprano también. La camiseta de Brasil pesa más que cualquier otra.

    ¿Fue acertado el planteamiento del DT?

    Ancelotti es un tipo muy experimentado, que ya había vivido eso en el Real Madrid. Estaba surtiendo efecto hasta que empezamos a perder goles. Eso después se cobra caro, porque los acaba sufriendo. Haaland tuvo dos y las metió, nosotros tuvimos como cinco o seis… si hubiésemos ganado el partido, Ancelotti sería el mejor entrenador del mundo, los dos mejores de la cancha fueron Haaland por los goles y el arquero de Noruega. Eso lo dice todo.

    ¿Le faltó jerarquía a Brasil?

    Faltó juventud, dinámica, Casemiro no logró ser el líder. Hay un consenso acá en Brasil de que faltaron ganas, poner más el corazón; como lo que hizo Cabo Verde, Paraguay o Egipto. Dejaron la vida y Brasil no hizo lo mismo. Después, ganar o perder es consecuencia de eso.

    ¿Es un fracaso?

    Sí, totalmente, sobre todo, por la historia futbolística de este país. No esperábamos mucho cuando empezó el Mundial, pero la selección fue creciendo y mejorando de a poco. Entonces, la campaña dio una esperanza a la gente, porque Brasil siempre va a ser Brasil. El Scratch tiene una camiseta muy pesada y todo, pero no fue suficiente para interrumpir esa mala racha. Al equipo le faltó jerarquía.

    ¿El llamado a Neymar era necesario?

    Bueno, yo creo que tenía que ser llamado, se lo merecía, pero causó mucho ruido por temas políticos, generó un drama acá en Brasil, pero tiene más goles que Pelé. Para mí, fue muy poco utilizado, fíjate la moral que tiene cuando pateó ese penal ante los noruegos… le preguntó al arquero en qué lado quería que tirara la pelota y disparo ahí. Si hubiera entrado al partido con 13 minutos, Brasil podría haber seguido adelante y, seguramente, sería otro partido. Pero los que toman las decisiones no lo entendieron así. Esta es una culpa general, no es de uno o de dos.

    ¿Cuánta culpa hay de la federación?

    La CBF es un desastre administrativo. Infelizmente, la selección brasileña es la cara visible de ese desgobierno y deriva en lo que ahora estamos viviendo.

    ¿Neymar es el último ídolo de Brasil?

    A Neymar le tienen que hacer una estatua y agradecerle por todo lo que hizo en la selección. Y nada más.

    ¿Ancelotti debe seguir en Brasil?

    Para mí, tiene que ser así, Ancelotti es el indicado para liderar el proyecto y encontrar la manera de que Brasil pueda salir de esta larga sequía. Es un entrenador de jerarquía mundial.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026LT DomingoFútbolPaulo SilasCarlo AncelottiSelección de Brasil

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