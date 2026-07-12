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    El Deportivo

    Las joyas que encandilan en Norteamérica

    La cita planetaria ha reunido valores emergentes y otros consagrados a corta edad. Uno de ellos es el español Lamine Yamal, quien protagonizará un interesante duelo con el francés Désiré Doué en las semifinales. También destacan elementos que brillaron el año pasado en el Mundial Sub 20 de Chile.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Lamine Yamal es una de las grandes figuras. Foto: Xinhua Wang Kaiyan

    El Mundial 2026 entra en su fase decisiva y varios equipos han destacado por su juego y también por sus jóvenes figuras. España y Francia, que este martes se enfrentarán en semifinales. Ese encuentro tendrá un notable duelo entre Lamine Yamal (18 años) y Désire Doué (21).

    El astro del Barcelona fue puntal en el título de la Eurocopa 2024. En Norteamérica debuta en la máxima cita y registra un gol, a pesar de no haber comenzado al cien por ciento tras sufrir una lesión semanas antes. Eso sí, aún no muestra el máximo potencial.

    Por su parte, el atacante del PSG ha jugado un total de 323 minutos repartidos en los seis encuentros de los galos, mostrando un gran rendimiento. Brilló ante Noruega convirtiendo un gol y frente a Marruecos fue clave, brindando una asistencia a Kylian Mbappé para abrir la cuenta.

    Los hispanos también cuentan con otra joya en la defensa: Pau Cubarsí (19). También de la cantera blaugrana, el central ha sido titular en los seis partidos del campeón europeo, jugando todos los minutos posibles, a un nivel muy alto.

    Pau Cubarsí ha sido uno de los valores defensivos más altos de España. Cheng Min

    Mientras que los de Deschamps tienen al mediocampista Warren Zaïre-Emery (20), quien sumó sus primeros en el Mundial ante Marruecos, tras reemplazar en el minuto 71 al lesionado Manu Koné.

    Brasil, si bien quedó eliminado en octavos de final, también destacó con la presencia de dos jóvenes figuras: Rayan (19) y Endrick (19). El primero jugó cuatro encuentros y registró una asistencia, mientras que el segundo también ha estado presente en la misma cantidad de cotejos, pero en ninguno fue titular.

    Marruecos, por su parte, sumó a Ayyoub Bouaddi (18), quien no estuvo en el Mundial Sub 20 de Chile, porque en ese momento todavía se encontraba realizando el trámite de cambio de nacionalidad de Francia a la del país de sus padres. El volante del Lille fue una de las revelaciones en Norteamérica, donde deslumbró especialmente en el partido inaugural ante Brasil. Estuvo en cinco partidos.

    Por su parte, Inglaterra presenta al mediocampista Nico O’Reilly (21), quien ha jugado seis cotejos, cinco de ellos como titular, otorgándole una importante solidez a un equipo como el británico, que ha brindado grandes momentos en el certamen.

    Finalmente, Argentina cuenta con Nico Paz (21), quien fue la gran figura del Como en la Serie A durante la última temporada, lo que llevó al equipo italiano a negociar con el Real Madrid (dueño del pase) la extensión de su vínculo. El hijo del mundialista de Francia 98 Pablo Ariel Paz ha disputado dos encuentros en este Mundial, pero sin brillar.

    Mientras que Suiza contó Johan Manzambi, de 20 años, autor de tres goles (dos a Bosnia y Herzegovina y otro a Canadá) y dos asistencias en sus cuatro presentaciones. Se perdió los octavos y los cuartos de final del Mundial y su equipo lo sintió.

    Los mundialistas de Chile

    Varios prospectos están frescos en la memoria chilena, pues participaron el año pasado en el Mundial Sub 20, que se disputó en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca.

    El campeón fue Marruecos, escuadra dirigida por Mohamed Ouahbi, quien desde marzo lidera a la selección adulta. El equipo africano destacó en Norteamérica por su calidad. Eliminó por penales a Países Bajos y goleó a Canadá antes de despedirse frente a Francia en cuartos de final.

    De los campeones en Chile, Gessime Yassine fue el único considerado para la justa. El delantero anotó a los 89′ el cuarto gol en la victoria 4-2 sobre Haití. En total, estuvo en cinco partidos de la justa.

    Otra de las figuras destacadas en la cita del año pasado fue el volante creativo mexicano Gilberto Mora, de apenas 17 años, quien comenzó como suplente en sus primeros dos partidos ante Sudáfrica y Corea del Sur. Sin embargo, frente a República Checa ingresó como titular y fue figura, lo que le valió repetir contra Ecuador, siendo determinante, y también estuvo de la partida ante Inglaterra. Su nombre ya comienza a sonar en los grandes equipos de Europa.

    El jugador de los Xolos de Tijuana llegó como el más joven del torneo y frente al elenco ecuatoriano hizo historia pues, a sus 17 años y 259 días, se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia en ser titular en un partido eliminatorio de un Mundial, solo detrás de Pelé.

    Gilberto Mora es una de las estrellas de México en el Mundial. Foto: Xinhua.

    Del certamen en Chile no es el único que sobrevive del equipo azteca, porque también está su compañero Obed Vargas (20). El mediocampista tuvo minutos desde la suplencia en los últimos tres partidos del Tri.

    En tanto, Australia aporta con dos mundialistas juveniles a la cita de Norteamérica: Paul Okon-Engstler (21) y Lucas Herrington (18). El primero jugó cuatro encuentros y brindó una asistencia, mientras que el segundo vio acción solo en un compromiso en la fase de grupos y fue titular ante Egipto, por los dieciseisavos de final. Lamentablemente para él, falló un penal decisivo en la definición ante los africanos.

    La superestrella sueca Zlatan Ibrahimovic le brindó todo su apoyo luego del traspié. “Solo quiero dirigirme a Herrington. Tienes ​18 años, eres joven, esto ‌es apenas el comienzo de tu carrera”, dijo. “Al dar ese paso al frente, mostraste mucho coraje; no todo el mundo lo hace. Amigo mío, eres el mejor. No escuches al resto”, añadió.

    Por su parte, Paraguay, que dio una de las grandes sorpresas del Mundial al eliminar a Alemania en dieciseisavos de final, contó en sus filas con el lateral izquierdo Alexandro Maidana, quien ingresó en los últimos minutos del duelo ante Turquía y en el alargue frente a los germanos.

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