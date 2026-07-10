TCL presentó en Chile su más reciente modelo en la categoría de televisores diseñados para integrarse estéticamente al hogar. Se trata del A400 Pro, un equipo que sucede al A300 Pro y que introduce la tecnología QD-Mini LED en el segmento conocido como Art TV.

El objetivo de la marca es ofrecer un dispositivo que funcione como un elemento decorativo en el muro y que, al mismo tiempo, cumpla con los estándares técnicos requeridos para el consumo de películas de alta calidad y videojuegos.

Para lograr este equilibrio, el fabricante optó por combinar la retroiluminación Mini LED con el sistema de color Quantum Dot . Este hardware trabaja en conjunto con la tecnología Precise Dimming, encargada de dividir la luz del panel en zonas independientes.

Según el fabricante, esto permite lograr negros más profundos y disminuir el efecto de contaminación lumínica alrededor de los objetos brillantes.

La cantidad de zonas de atenuación depende de las dimensiones del equipo:

55 pulgadas: 112 zonas

65 pulgadas: 180 zonas

75 pulgadas: 240 zonas

85 pulgadas: 264 zonas

98 pulgadas: 448 zonas

Diseño de lienzo y pantalla mate

TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED

El dispositivo destaca por incorporar una pantalla mate HVA recubierta con nanocristales antirreflejo. Este acabado busca atenuar los destellos de luz ambiental para que las imágenes luzcan con la textura de una pintura cuando el equipo está en reposo.

Para aprovechar esta característica, el televisor incluye de forma gratuita un Modo Arte que da acceso a más de 80 obras de creadores reconocidos . Un sensor de luz ambiental integrado calibra automáticamente el brillo de la pantalla según la iluminación de la habitación.

En cuanto a su construcción, el A400 Pro presenta un marco con un acabado que simula la madera de nogal claro. Su diseño facilita un montaje completamente apegado al muro, con un grosor que varía entre los 39,9 milímetros en los modelos más pequeños y los 44,5 milímetros en la versión de 98 pulgadas.

Rendimiento y ecosistema inteligente

El procesamiento de imagen del nuevo modelo opera bajo el chip TSR AiPQ. Este componente utiliza inteligencia artificial para analizar el contenido en tiempo real y optimizar el contraste y el color.

El panel ofrece además una tasa de refresco nativa de 144 Hz, una especificación orientada a mantener la fluidez en escenas de acción rápida y títulos de gaming.

Matías Sabaj, Product Manager de TCL, explica el enfoque técnico de este lanzamiento. “El A400 Pro busca ampliar la categoría Art TV desde el rendimiento. No se trata solo de una pantalla pensada para verse bien en la pared, sino de un televisor con tecnología QD-Mini LED, procesamiento de imagen avanzado y una experiencia completa para entretenimiento, arte digital y videojuegos”, dice el ejecutivo.

El apartado de audio está a cargo de la marca Onkyo con un sistema 2.0 Hi-Fi y parlantes laterales que buscan entregar un sonido amplio a pesar del montaje en la pared. Todo el ecosistema inteligente del televisor funciona mediante el sistema operativo Google TV, el cual permite la búsqueda de contenido y el control de dispositivos de la casa inteligente de forma centralizada.