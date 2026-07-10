Kast se contacta con Fujimori y confirma que viajará a Perú para el cambio de mando presidencial

A través de una videollamada, el presidente José Antonio Kast sostuvo este viernes su primer contacto oficial con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori.

La líder del partido de derecha Fuerza Popular fue proclamada como la futura mandataria del país vecino el pasado 3 de julio por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tras imponerse en la segunda vuelta a su excontendor de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

En concreto, durante el contacto -del que también participó el canciller Francisco Pérez Mackenna- ambos líderes reafirmaron el compromiso de continuar fortaleciendo la relación entre ambos países, profundizando la cooperación bilateral y promoviendo un mayor intercambio comercial.

También, subrayaron la importancia de retomar la Alianza del Pacífico para impulsar la integración económica, el comercio, la inversión y la proyección conjunta hacia los mercados de Asia-Pacífico.

En cuanto a seguridad, abordaron los desafíos en común de Chile y Perú en materia migratoria y en el combate al crimen organizado transnacional.

Por último, tras la videollamada, desde el gobierno se dio a conocer que Kast viajará a Perú para asistir al cambio de mando presidencial que se desarrollará el próximo 28 de julio.

La cercanía con Fujimori

Cuando se dieron a conocer los resultados de la votación en Perú, el pasado 30 de junio, Kast extendió un saludo a Fujimori mediante su red social X.

“Felicito a la presidenta Electa del Perú, Keiko Fujimori, por su triunfo electoral. Trabajaremos por una agenda de seguridad y desarrollo común, fortaleciendo la amistad de Chile y Perú hacia el futuro”, escribió el Presidente.

Frente a esto, la próxima líder de Perú contestó: “Muchas gracias, presidente Kast, por este mensaje. Esta nueva etapa abre la oportunidad de impulsar iniciativas que generen mayor estabilidad, crecimiento y oportunidades para nuestros países y para toda la región”.

Con todo, fuera de estos contactos, la futura presidenta del país vecino, al igual que Kast en su momento, denominó su centro de operaciones -previo a asumir su cargo- como “Oficina de la Presidenta Electa (OPE)”.