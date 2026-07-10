SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast se contacta con Fujimori y confirma que viajará a Perú para el cambio de mando presidencial

    Durante el contacto, ambos líderes reafirmaron el compromiso de continuar fortaleciendo la relación entre ambos países. En cuanto a seguridad, abordaron los desafíos en común de Chile y Perú en materia migratoria y en el combate al crimen organizado transnacional.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Foto: Presidencia

    A través de una videollamada, el presidente José Antonio Kast sostuvo este viernes su primer contacto oficial con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori.

    La líder del partido de derecha Fuerza Popular fue proclamada como la futura mandataria del país vecino el pasado 3 de julio por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tras imponerse en la segunda vuelta a su excontendor de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

    En concreto, durante el contacto -del que también participó el canciller Francisco Pérez Mackenna- ambos líderes reafirmaron el compromiso de continuar fortaleciendo la relación entre ambos países, profundizando la cooperación bilateral y promoviendo un mayor intercambio comercial.

    También, subrayaron la importancia de retomar la Alianza del Pacífico para impulsar la integración económica, el comercio, la inversión y la proyección conjunta hacia los mercados de Asia-Pacífico.

    En cuanto a seguridad, abordaron los desafíos en común de Chile y Perú en materia migratoria y en el combate al crimen organizado transnacional.

    Por último, tras la videollamada, desde el gobierno se dio a conocer que Kast viajará a Perú para asistir al cambio de mando presidencial que se desarrollará el próximo 28 de julio.

    La cercanía con Fujimori

    Cuando se dieron a conocer los resultados de la votación en Perú, el pasado 30 de junio, Kast extendió un saludo a Fujimori mediante su red social X.

    “Felicito a la presidenta Electa del Perú, Keiko Fujimori, por su triunfo electoral. Trabajaremos por una agenda de seguridad y desarrollo común, fortaleciendo la amistad de Chile y Perú hacia el futuro”, escribió el Presidente.

    Frente a esto, la próxima líder de Perú contestó: “Muchas gracias, presidente Kast, por este mensaje. Esta nueva etapa abre la oportunidad de impulsar iniciativas que generen mayor estabilidad, crecimiento y oportunidades para nuestros países y para toda la región”.

    Con todo, fuera de estos contactos, la futura presidenta del país vecino, al igual que Kast en su momento, denominó su centro de operaciones -previo a asumir su cargo- como “Oficina de la Presidenta Electa (OPE)”.

    Más sobre:José Antonio KastPerúKeiko Fujimori

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Matriz de Sartor lanza ofensiva para revertir resolución de quiebra por millonaria deuda con BCI Corredor de Bolsa

    Caso Sartor: Tribunal fija fecha para formalizar 11 imputados por presuntos delitos de estafa y administración desleal

    Mercado de bodegas al alza: más de 160 mil m2 nuevos ingresaron durante el primer semestre

    Dos aviones de Sky que partieron desde Santiago hacia Brasil aterrizaron preventivamente en Mendoza

    Por orden judicial: Gendarmería y GOPE concretan traslado de Mauricio Hernández Norambuena a la cárcel de Rancagua

    La participación de menores de edad en delitos casi se ha duplicado entre 2021 y 2025: subió de 2,5% a 4,8%

    Lo más leído

    1.
    Senador Araya (PPD) defiende acuerdo alcanzado con Quiroz por megarreforma y acusa “infantilismo” en la oposición

    Senador Araya (PPD) defiende acuerdo alcanzado con Quiroz por megarreforma y acusa “infantilismo” en la oposición

    2.
    Quién es Tomás Jordán, el abogado que coordinará la ofensiva de la oposición ante el TC por la megarreforma

    Quién es Tomás Jordán, el abogado que coordinará la ofensiva de la oposición ante el TC por la megarreforma

    3.
    Republicanos y RN se desmarcan del gobierno y no apoyan ley de reparación por violencia “intercultural y territorial”

    Republicanos y RN se desmarcan del gobierno y no apoyan ley de reparación por violencia “intercultural y territorial”

    4.
    Diputados presentan proyecto para inhabilitar al Presidente y ministros del debate legislativo si hay conflictos de interés

    Diputados presentan proyecto para inhabilitar al Presidente y ministros del debate legislativo si hay conflictos de interés

    5.
    Vodanovic reafirma que el PS recurrirá al TC por megarreforma y llama a fortalecer la unidad de la oposición

    Vodanovic reafirma que el PS recurrirá al TC por megarreforma y llama a fortalecer la unidad de la oposición

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Servicios

    Este viernes se celebra el Día de la Pizza: revisa las promociones para disfrutar hoy

    Este viernes se celebra el Día de la Pizza: revisa las promociones para disfrutar hoy

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Bélgica en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este viernes 10 de julio: servicio Línea 2 parcialmente operativo

    Así funciona la red de Metro este viernes 10 de julio: servicio Línea 2 parcialmente operativo

    Dos aviones de Sky que partieron desde Santiago hacia Brasil aterrizaron preventivamente en Mendoza
    Chile

    Dos aviones de Sky que partieron desde Santiago hacia Brasil aterrizaron preventivamente en Mendoza

    Kast se contacta con Fujimori y confirma que viajará a Perú para el cambio de mando presidencial

    Por orden judicial: Gendarmería y GOPE concretan traslado de Mauricio Hernández Norambuena a la cárcel de Rancagua

    Matriz de Sartor lanza ofensiva para revertir resolución de quiebra por millonaria deuda con BCI Corredor de Bolsa
    Negocios

    Matriz de Sartor lanza ofensiva para revertir resolución de quiebra por millonaria deuda con BCI Corredor de Bolsa

    Caso Sartor: Tribunal fija fecha para formalizar 11 imputados por presuntos delitos de estafa y administración desleal

    Mercado de bodegas al alza: más de 160 mil m2 nuevos ingresaron durante el primer semestre

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS
    Tendencias

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Tormentas eléctricas y lluvia: revisa las regiones de la zona central afectadas

    En vivo: la Argentina de Lionel Messi busca dar un nuevo paso en el Mundial contra una Suiza que quiere dar la sorpresa
    El Deportivo

    En vivo: la Argentina de Lionel Messi busca dar un nuevo paso en el Mundial contra una Suiza que quiere dar la sorpresa

    Le arrebata el número 2 del mundo a Alcaraz: Alexander Zverev supera a Arthur Fery y alcanza la final de Wimbledon

    Figura de Colombia recibe amenazas y evoca el recuerdo de Andrés Escobar: “Ninguna pasión justifica vivir con miedo”

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED
    Tecnología

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba

    El Festival de Viña publica las bases para las competencias internacional y folclórica de 2027
    Cultura y entretención

    El Festival de Viña publica las bases para las competencias internacional y folclórica de 2027

    Javiera Electra a fondo: “Quiero más éxito, siento que es muy poco todavía”

    Bonnie Tyler: el retrato de una voz herida que encontró la inmortalidad tras desoír a su médico

    Edmundo González pide transparencia en la entrega de ayuda a los afectados por los terremotos en Venezuela
    Mundo

    Edmundo González pide transparencia en la entrega de ayuda a los afectados por los terremotos en Venezuela

    Un pueblo italiano impondrá multas de hasta 200 euros a los turistas que lleven el torso desnudo o en traje de baño

    Zelenski ve una “ventana de oportunidad” por el fortalecimiento militar de Ucrania con sus ataques sobre Rusia

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo
    Paula

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa