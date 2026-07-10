Republicanos y RN se desmarcan del gobierno y no apoyan ley de reparación por violencia “intercultural y territorial”

A pesar de que se aprobó en su idea de legislar, un ingrato resultado para La Moneda tuvo la votación del proyecto de ley que “establece el reconocimiento, calificación y reparación, cuando corresponda, de víctimas de violencia del conflicto intercultural y territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”.

Si bien se trata de una iniciativa presentada durante el gobierno de Gabriel Boric, surgida de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, el texto fue patrocinado por la actual administración del Presidente José Antonio Kast.

A la sesión de este miércoles concurrió el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), exsenador por La Araucanía, quien defendió y llamó a aprobar esta iniciativa en general, aun cuando aclaró que el texto seguía siendo objeto de una revisión técnica.

“Hay que precisar mejor el concepto de víctima. Excluir expresamente a quienes hayan participado en hechos de violencia y otras materias que los equipos técnicos ya están trabajando. Por ello, invitamos a esta honorable sala a abordar esta discusión con sentido de Estado. No se trata solamente de aprobar un mecanismo administrativo o un conjunto de beneficios, se trata de enviar una señal clara a quienes han sufrido, que Chile reconoce su dolor, condena la violencia que los afectó, y está dispuesto a acompañarlos en un camino de reparación, convivencia y esperanza. Pedimos, por lo tanto, señor presidente, honorable sala, votar a favor”, dijo el ministro.

Pese a ello, la iniciativa no tuvo el respaldo de los senadores del Partido Republicano, de la libertaria Vanessa Kaiser, y de algunos senadores RN, colectividad en la que milita García.

Como uno de los artículos tenía carácter de Ley Orgánica Constitucional -ya que regula la reserva y la confidencialidad de la información del proceso de calificación de víctimas- se hicieron dos votaciones.

En las normas generales, que eran de ley simple, votaron en contra Carlos Kuschel (RN), Cristián Vial (Ind. republicano), Ignacio Urrutia (republicano), Arturo Squella (republicano), Renzo Trisotti (republicano). Por su parte, se abstuvieron Vanessa Kaiser (libertaria), Enrique Lee (Ind. asociado a RN), Camila Flores (RN), además de Fabiola Campillai (Ind. de izquierda). Pese a ello, igualmente se aprobó el proyecto con 22 votos a favor

En la norma de quórum, al menos, el gobierno logró evitar un revés mayor reuniendo más votos: 29 a favor. Sin embargo, igualmente hubo 8 abstenciones de legisladores aliados: Kaiser, Trisotti, Kusanovic, Lee, Squella, Urrutia, Carter y Vial.

Quienes no respaldaron la iniciativa manifestaron que el proyecto tiene un diagnóstico equivocado y parte de una premisa errada, pues no se está frente a una diferencia intercultural, sino que a casos de terrorismo realizados en democracia.

La senadora Kaiser valoró que al menos el proyecto reconozca que “hay víctimas”. “Se habla, sin embargo, de un conflicto intercultural. Resulta que esto no tiene nada que ver con diferencias culturales (...). Nadie puede oponerse a la imperiosa necesidad de reparar el dolor, la pérdida y el abandono que han sufrido miles de compatriotas en el sur (...). Como legisladores, es difícil validar una iniciativa que nace con una fractura doctrinal expuesta y cuyo fundamento descansa sobre una falsedad histórica y diagnóstica, que compromete la soberanía y la seguridad pública (...). El más grave vicio de este proyecto se encuentra en su propio encabezamiento”, sostuvo la representante de La Araucanía.

“Para ser firmes e intransigentes con la violencia hay que llamar las cosas por su nombre. No se le puede llamar conflicto intercultural al terrorismo. No se le puede llamar conflicto territorial cuando es violencia contra otros chilenos. O nos ponemos de acuerdo o simplemente no estamos de acuerdo (...). La base del proyecto está más formulada”, añadió Carter, también senador por la Novena Región.

El desmarque masivo fue criticado por el senador Manuel José Ossandón en Desde La Redacción de La Tercera. “El gobierno nos pidió que aprobáramos porque es un proyecto que no es muy bueno, pero por indicación sustitutiva se puede mejorar mucho todo este cuento de la violencia, las víctimas de terrorismo. Y los republicanos votan en masa en contra. ¿Qué imagen estamos dando? El gobierno del Presidente Kast, que es el fundador de los republicanos, nos pide que apoyemos y su bancada en bloque vota en contra", afirmó.