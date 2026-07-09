La sentida reflexión de Didier Deschamps: “Tres semifinales seguidas parece lógico y natural, pero hay que conseguirlo”

La clara victoria de Francia sobre Marruecos por 2-0 dejó muy satisfecho al entrenador Didier Deschamps, quien alabó el nivel del equipo ante el representativo africano.

En cuanto al penal malogrado por Kylian Mbappé, el DT le restó importancia. “Fue complicado, pero cuando es Kylian no hay problema, nunca duda de sí mismo. Estamos donde queríamos estar”, expresó.

Asimismo, también se refirió a la lesión de Kiki. Kylian tuvo un pequeño problema en el tobillo, sentía algo de dolor. Manu (Koné) sufrió un golpe en la rodilla y calambres. Pero Warren (Zïre-Emery) hizo una entrada excelente, así que eso es genial. Todos necesitan sentirse listos. Y los que no juegan entrenan con el resto del grupo”, manifestó.

También destacó el éxito del equipo en los últimos Mundiales, donde ha sabido meterse en las rondas decisivas. “Tres semifinales seguidas, eso es bueno. Parece lógico y natural, pero hay que conseguirlo”, reflexionó.

Finalmente, también tuvo palabras para los hinchas. “Eso es lo que hace único al deporte y al fútbol: creas emociones y las compartes. Me imagino que en Francia hay mucha emoción, aquí estamos un poco en nuestra propia burbuja. Hoy damos otro paso, volvemos a estar entre los cuatro finalistas... ¡eso significa que seguimos aquí!”, cerró.

Por su parte, Ousmane Dembelé, autor de la segunda cifra, tampoco escondió su alegría. “Estamos muy contentos. Estar entre los cuatro finalistas, una tercera semifinal consecutiva de la Copa del Mundo con la selección francesa, es excepcional. Mantendremos esta concentración para llegar hasta el final”, indicó.

“Llevo diez años en la selección francesa, soy uno de los jugadores con más antigüedad, y necesitamos dar voz a todos los jugadores. Como dije, hay que concentrarse en el partido; sabemos que Marruecos es un rival difícil. Nos mantuvimos concentrados y obtuvimos nuestra recompensa”, prosiguió.

Además, comentó cómo se gestó el segundo tanto. “Kylian, dos o tres minutos antes del gol, me dijo que me quedara en el centro, que en cuanto tuviéramos la oportunidad saldríamos al contraataque. Y así fue. Después, él también hizo una muy buena carrera para liberar espacio. Vi que estaba un poco libre, intenté principalmente disparar a puerta y funcionó”, confesó.

La sinceridad de Rabiot

El mediocampista Adrien Rabiot hizo una sincera confesión tras la victoria. “Sentíamos que en los momentos en que no teníamos el balón, cuando se lo dejábamos a ellos, no eran peligrosos, que no teníamos que temer a este equipo. Esa era la sensación que teníamos en el campo” , reconoció.

También resaltó la fortaleza mental del equipo. “Estuvimos muy concentrados. Manejamos bien el balón. Nos mantuvimos en el partido tras el penal (fallado por Mbappé). Se nota la fortaleza del equipo. Demostramos resiliencia y determinación”, indicó.

Sobre el hito de alcanzar una tercera semifinal consecutiva, el volante expresó su emoción. “No nos lo tomamos a la ligera en absoluto. En el vestuario, estábamos muy contentos. El grupo es excepcional. Esta será mi segunda Copa del Mundo. Muy pocas generaciones en la selección francesa han vivido esto. Es excepcional”, cerró.