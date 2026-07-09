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    La autocrítica del técnico de Marruecos tras la derrota con Francia: “Debemos admitir que fueron mejores”

    Mohamed Ouahbi lamentó la derrota del cuadro africano y asumió que existió una superioridad gala: "Hicimos todo para ganar este partido, pero nos enfrentamos a una selección muy fuerte", indicó.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Mohamed Ouahbi lamentó la derrota de Marruecos ante Francia (Xinhua/Xiao Yijiu). Xiao Yijiu

    Marruecos se despidió del Mundial 2026. Los Leones del Atlas fueron superados por Francia y sellaron su eliminación de la Copa del Mundo. Tras la derrota, el técnico Mohamed Ouahbi analizó el deslucido encuentro del conjunto africano y realizó una potente queja tras el primer gol de los galos, obra de Kylian Mbappé.

    En el gol de Francia, algunos jugadores se detuvieron porque hubo una mano. No sé si esa acción debería ser pitada o no; no tengo ni idea, no la vi bien”, comenzó señalando justo después del cierre del partido. “Pero al final, fue una acción individual de Kylian Mbappé lo que llevó al gol”, añadió.

    El estratega asumió que existió una superioridad francesa: “¿Por qué defendimos desde el principio? Ellos nos obligaron a defender porque eran muy buenos con el balón y se movían bien por las bandas. No fuimos nosotros quienes elegimos retroceder, y debemos admitir que fueron mejores y más rápidos que nosotros“, admitió.

    Pese a la caída, el entrenador levantó la cabeza: “Hay mucho de lo que estar orgulloso, tenemos que seguir creyendo. No vamos a parar aquí. Necesitamos trabajar en lo fundamental y asegurarnos de que, cuando haya lesionados, tengamos un grupo más amplio de jugadores del que tirar”, indicó.

    Vamos a continuar, no vamos a parar aquí. Estamos muy decepcionados. Queríamos más, pero hay que aceptarlo”, complementó.

    Expectación por el futuro

    Ouahbi aseguró que Marruecos va por un buen camino y tendrá un futuro exitoso: “Si seguimos así, el futuro va a ser hermoso. No quiere decir que no queríamos ganar hoy. Hicimos todo para ganar este partido, pero nos enfrentamos a una selección muy fuerte. Sabemos que tenemos que continuar trabajando, que tenemos jugadores jóvenes”, indicó.

    “Por supuesto que nos tenemos confianza y que no nos vamos a dejar derrotar. Estamos muy decepcionados hoy, pero no nos vamos a dejar derrotar para el futuro. Vamos a continuar trabajando”, complementó.

    Finalmente, envió un mensaje para los fanáticos magrebíes: “Sabemos que representamos más que solo un equipo, lo dije desde el principio. Representamos nuestro país, representamos a millones de marroquíes. Lo vemos en todo el mundo, incluso en Europa, incluso en Asia, incluso en América del Sur”.

    “Algunos se identifican con este equipo por la generosidad tiene, por el espíritu. Así que vamos a continuar así, pero nosotros lo que queremos es brindarles, por supuesto, es alegría, pero también los títulos. Vamos a continuar trabajando”, sentenció.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección de MarruecosSelección de FranciaMohamed Ouahbi

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