Fuera de una eventual semifinal ante Argentina: el severo castigo de la FIFA a defensor de Inglaterra expulsado ante México.

Jarell Quansah se pierde el duelo de Inglaterra ante Noruega en los cuartos de final del Mundial. La FIFA confirmó una suspensión de dos partidos para el defensor, tras la tarjeta roja directa que recibió en el partido frente a México por los octavos de final.

El Comité Disciplinario del organismo ratificó la sanción luego de revisar la apelación presentada por la Asociación Inglesa de Fútbol, que buscaba dejar sin efecto la expulsión ocurrida el pasado 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

La FIFA informó que Quansah fue sancionado con dos encuentros de suspensión por infringir el artículo 14 del Código Disciplinario. Además, precisó que el castigo deberá cumplirse en los próximos partidos de Inglaterra en la Copa Mundial 2026, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 del mismo reglamento.

“La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto la siguiente sanción al jugador de la selección nacional de Inglaterra Jarell Wuansah, quien fue expulsado tras recibir una tarjeta roja directa durante el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México e Inglaterra, disputado el 5 de julio de 2025 en el Estadio de la Ciudad de México: una suspensión de dos partidos por infracción del artículo 14 del Código Disciplinario de la FIFA. La suspensión deberá cumplirse en los próximos partidos de la selección de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026, de conformidad con el artículo 69 del Código Disciplinario de la FIFA”, establece el comunicado oficial.

Con esta resolución, el zaguero no podrá estar disponible para el compromiso de cuartos de final frente a Noruega, programado para este sábado en Miami (17 horas de Chile). En caso de que Inglaterra avance a las semifinales, Quansah tampoco podrá participar en ese encuentro, por lo que quedaría fuera de un eventual cruce frente a Argentina o Suiza.

De esta forma, el cuerpo técnico de Thomas Tuchel deberá reorganizar su defensa para los próximos compromisos del Mundial.

Jarell Quansah fue expulsado en el partido contra México. Li Muzi

La comparación con Balogun

Tras la tarjeta roja de Quansah, en Inglaterra buscaron postergar el castigo, como sucedió con la expulsión de Folarin Balogun en Estados Unidos, quien pudo disputar el partido contra Bélgica a pesar de haber sido expulsado en el duelo anterior contra Bosnia y Herzegovina.

El parlamentario británico Noah Law, perteneciente al Partido Laborista de Inglaterra, envió una carta dirigida al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El político pidió consistencia normativa. “Sabemos que una situación similar surgió antes en la competición cuando el delantero de Estados Unidos Folarin Balogun recibió una tarjeta roja durante la ronda de 32”, explicó en la misiva.

En Europa la situación del norteamericano causó críticas de la UEFA. “La decisión de suspender por un período de prueba de un año la implementación de la suspensión automática de un partido después de la tarjeta roja emitida al jugador Folarin Balogun cruzó una línea roja. El fútbol, como cualquier otro deporte, se basa en reglas, que son la base de una competencia justa, honesta y transparente. A veces las reglas están abiertas a la interpretación. En este caso no. Una suspensión automática mínima de un partido después de una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere que se promulgue la decisión de un organismo competente. Es un principio incrustado en las regulaciones, que no puede estar sujeto a excepciones, y mucho menos en medio de un torneo en el que varios otros jugadores han estado en la misma situación y regularmente han cumplido su suspensión”, establecen.