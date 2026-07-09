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    Lanzan fecha de estreno en cines y trailer de Papi Ricky: La Película

    Jorge Zabaleta, Belén Soto y María Elena Swett se reúnen en un filme que retoma a los personajes 20 años después del final de la exitosa teleserie de Canal 13. Otros actores que retoman sus papeles son Héctor Morales y Silvia Santelices. Revisa aquí el adelanto.

    Por 
    Equipo de Culto
    Lanzan fecha de estreno en cines y trailer de Papi Ricky: La Película

    Papi Ricky, una de las teleseries chilenas más recordadas de los 2000, alista su retorno. La producción liderada por Jorge Zabaleta, Belén Soto y María Elena Swett continúa su historia con un largometraje que narra qué ocurrió con los personajes 20 años después del final de la telenovela de Canal 13.

    Dirigida por Sebastián Schindel y escrita por Sebastián Arrau, Papi Ricky: La película mostrará a Alicia (Soto) de vuelta en Chile para presentar a su futuro esposo, un joven español (interpretado por Marc Bonnin) que representa una forma muy distinta de entender la vida.

    Como se aprecia en el primer trailer, esa situación remueve antiguas dinámicas familiares y obliga a que Ricky (Zabaleta) y Catrala (Swett) dejen atrás sus diferencias para enfrentar un desafío que ninguno esperaba.

    “Irse a España fue mucho más que un viaje. Fue la única forma que encontró de salir de la mirada de sus papás y empezar a construir su propia identidad”, indicó en un comunicado Belén Soto, quien además produce la cinta junto a Patricio Ochoa.

    “Cuando vuelve a Chile, regresa siendo una mujer mucho más segura de sí misma, enamorada y convencida de la vida que quiere construir. Pero, al mismo tiempo, sigue teniendo ese vínculo tan especial con Ricky”, agregó.

    Desde su perspectiva, “Alicia representa ese momento que todos vivimos alguna vez, cuando entendemos que crecer también significa tomar nuestras propias decisiones, aunque sepamos que a las personas que más amamos les va a costar dejarnos ir”.

    Otros actores que retoman sus personajes en la ficción son Héctor Morales y Silvia Santelices.

    Hoy se confirmó que se estrenará en cines nacionales el próximo 27 de agosto, de modo que se perfila como una de las grandes cartas nacionales del segundo semestre.

    Revisa el adelanto a continuación:

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    Más sobre:CinePapi Ricky: La PelículaBelén SotoJorge ZabaletaMaría Elena SwettSebastián SchindelSebastián ArrauHéctor MoralesSilvia SantelicesMarc BonninPapi RickyCine Culto

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