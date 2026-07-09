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    Kaiser acusa que el FA y el PC “están apostando a que se caigan las mayorías de manera no natural” respecto a la megarreforma

    El presidente del PNL consideró que los partidos que apoyan al gobierno de José Antonio Kast deben evitar caer en esta estrategia. Esto, luego que durante esta semana desde la UDI criticaran a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, por mantener mesas de negociación con la oposición por la megarreforma.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Prensa Partido Nacional Libertario

    El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL) Johannes Kaiser abordó este jueves las mesas de negociación que ha encabezado la senadora Paulina Núñez con la oposición respecto a la megarreforma, que ya llegaron a un punto concreto con el apoyo a no llevar la invariabilidad tributaria al Tribunal Constitucional por parte de algunos senadores del PPD.

    Las conversaciones por parte de la presidenta del Senado con la oposición le llevaron críticas desde el mismo oficialismo. En particular, diputados de la UDI acusaron “ingenuidad” por parte de la legisladora.

    Yo no sé si hay un tema de ingenuidad. Efectivamente tratar de negociar con el Frente Amplio, el Partido Comunista, es un poquitito como un par de ovejas tratando de negociar con el lobo. No es muy fácil llegar a un acuerdo que no termine con la oveja siendo parte del menú”, reflexionó el exdiputado.

    Nuestro punto, nuestra crítica, no era tanto el tema de la negociación sino la oportunidad. Conversar siempre es parte, para eso tenemos un Congreso, para que se pueda conversar, ¿De acuerdo? Y cuando no se conversa ganan las mayorías. Pero aquí tú tienes un tema de tiempos. Tienes un tema de urgencia, porque no necesariamente los votos van a estar en dos semanas más o en tres semanas más“, añadió.

    En ese sentido, acusó que tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista estarían buscando finalmente bloquear el proyecto.

    “Hay procesos judiciales en curso, hay también movimientos políticos en curso y eso. Y yo creo, como conozco a los amigos del Frente Amplio, del Partido Comunista, que ellos están apostando a que se caigan las mayorías de manera no natural”, explicó.

    Lo que nosotros no consideramos razonable es que, desde fuerzas del oficialismo, caigan en esta estrategia”, concluyó al respecto.

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