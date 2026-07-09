La visita al Repas de diputados del PC para fiscalizar el estado del comandante Ramiro tras resistencia a su traslado

La mañana de este jueves las diputadas del Partido Comunista Lorena Pizarro y Nathalie Castillo y el diputado Boris Barrera llegaron hasta el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) para fiscalizar en terreno la situación en que permanece Mauricio Hernández Norambuena, conocido como comandante Ramiro.

La inspección, a la que también se sumó el exdiputado Matías Ramírez, se produce en medio del debate que se ha generado en torno al posible traslado del exfrentista hasta la cárcel de Rancagua.

Luego de que por disposición de las autoridades de Gendarmería el condenado fuera traído desde la región de O’Higgins hasta la capital, a inicios de junio, su defensa presentó una serie de alegaciones, logrando que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dejara sin efecto la determinación.

El miércoles 24 de junio, como publicó este medio, el tribunal dio un plazo de 10 días a la institución penitenciaria para que Hernández Norambuena regresara a la cárcel de Rancagua. Una decisión judicial que, a la fecha, aún no se ha materializado.

Por lo mismo, la defensa del exfrentisa volvió a presentar la situación ante los tribunales, y la jueza Carla Capello insistió en la decisión entregando un nuevo plazo. Ahora, Gendarmería tiene hasta este sábado 11 de julio para acatar lo resuelto y llevar al exfrentista hasta Rancagua.

En medio del debate por el incumplimiento de la orden del tribunal por parte del organismo comandado por Rubén Pérez, los parlamentarios comunistas llegaron hasta el recinto penitenciario de máxima seguridad para recabar antecedentes sobre la situación.

Además, como han hecho presente desde el entorno de exfrentista, el traslado hacia Rancagua no se ha concretado a pesar de que un informe de la unidad de Derechos Humanos de Gendarmería hizo presente que la permanencia del comandante Ramiro en el Repas implicaría una vulneración a sus derechos.

Consultado respecto de la concurrencia de los parlamentarios, el abogado de Ramiro, Mauricio Menares, aseguró que “en el marco de un Estado de Derecho, me parece totalmente legítimo y positivo que el Poder Legislativo pueda fiscalizar y controlar los actos del gobierno, que en esta ocasión se expresan a través de Gendarmería. Es muy relevante que los parlamentarios puedan tomar conocimiento del régimen penitenciario que se le aplica a un adulto mayor que sufre diversas patologías”.

Gendarmería redobla medidas de seguridad en torno a Comandante Ramiro.

“Al señor Mauricio Hernández Norambuena se le mantiene bajo ese régimen sin ningún motivo, y pese a que existen resoluciones de otro poder del Estado que ha ordenado su traslado. Eso lo han incumplido sistemáticamente. A la fecha, a Gendarmería no le ha importado que exista una decisión y que incluso se les haya puesto plazo”, agregó el profesional.

De la misma forma, hizo presente que “con esta visita de los diputados, y con los hechos judiciales que han acontecido, nosotros esperamos que Gendarmería derechamente decida cumplir con legalidad, cumplir con el ordenamiento jurídico y haga efectivo el traslado”.

Pese a que los diputados están habilitados para realizar inspecciones y visitas a recintos penitenciarios, la decisión de los parlamentarios adquiere especial relevancia dada la histórica relación que ha tenido el PC con lo que fue el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, un grupo que en tiempos de dictadura surgió como el brazo armado del PC. Ese antecedentes histórico es clave en el caso ya que Hernández Norambuena está cumpliendo sentencia por el homicidio del senador UDI Jaime Guzmán y por el secuestro de Cristián Edwards.

La valoración que tiene el PC a los exfrentistas ha sido público en los últimos años. Y hace poco tuvo un nuevo episodio a propósito de la eventual extradición a Chile de otro exfrentista como Galvarino Apablaza, quien es sindicado como el autor intelectual del magnicidio a Guzmán. Ante ese proceso la diputada Pizarro manifestó que Apablaza "fue un destacado luchador antifascista contra la dictadura civil y militar".

Igualmente, la parlamentaria ha sido clara respecto a que en el caso del comandante Ramiro, lo que hoy corresponde es que se cumpla con la disposición de tribunales. Hace cuatro días ofició al Ministerio de Seguridad para que se atienda el asunto.

“Resulta impresentable que la justicia haya dictaminado el retorno de Mauricio Hernández Norambuena a la cárcel de Rancagua y que, a pesar del cumplimiento del plazo, aún no se concrete su traslado. Este incumplimiento de una orden judicial evidencia cómo actúan algunas instituciones al alero de este gobierno y nos llama a ponernos alerta ante estas prácticas que, lamentablemente, no nos extrañan. Hemos oficiado al ministro de Seguridad Pública, porque situaciones como estas no deben suceder jamás”, publicó en su cuenta de Facebook el pasado 5 de julio.

“Es inaceptable”

Tras la visita a la instalaciones, y como quedó registrado en un video que Pizarro grabó con posterioridad, la parlamentaria estima que la prisión de Ramiro es “injusta”, por lo que dijo sentir “conmoción y rabia” al constatar que él es “uno de los pocos luchadores antifascistas ante la dictadura que continúa en una cárcel de alta seguridad”.

Contactada por este medio, además, recalcó que “hay una inexcusable decisión de Gendarmería, según se nos informó en esta visita, de oponerse al traslado de Mauricio Hernández Norambuena al penal de Rancagua. No puede existir la decisión de la autoridad de gobierno, porque Gendarmería es un órgano del Estado, de no cumplir una orden judicial, porque la verdad no sé en qué lógica nos vamos a entender entonces en este país”.

“Acá no hay ningún tema de seguridad ni mal comportamiento. Es más, lo pudimos ver, visitamos la celda, incluso lo vimos en uno de los patios realizando ejercicios con otros internos donde él les colaboraba. La verdad que saludar la integridad con que enfrenta este proceso, pero sobre todo quiero señalar que es inaceptable que Mauricio Hernández Norambuena no haya sido trasladado”, destacó.

Respecto de los cuestionamientos, tomó distancia. “Tenemos una visión muy distinta a la derecha, nosotros respetamos los derechos humanos por sobre todas las cosas y a todo el mundo se le deben respetar, y nos parece que esta es una clara revictimización que no tiene ningún sentido respecto de lo que ocurre en la realidad de un interno que está cumpliendo condenas”, apuntó.

JUAN FARIAS

La insistencia de Gendarmería

Si bien el informe de la unidad de Derechos Humanos de Gendarmería había recomendado el traslado inmediato del exfrentista, eso no es compartido por la institución. De hecho, el abogado que mantenía la jefatura de dicha unidad, Fernando Mardones, hoy es objeto de sumario e hizo efectiva su renuncia a inicios de mes.

Para la dirección de la institución, Ramiro debe estar en el Repas. Por lo mismo, apelaron respecto de la determinación del Séptimo Juzgado de Garantía, aunque el requerimiento fue declarado inadmisible.

No conforme con ello, el 30 de junio presentaron un recurso de hecho, pero este también fue declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones de Santiago el pasado 2 de julio.