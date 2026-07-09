El cobre anota fuerte alza en Londres y la libra recupera los US$ 6

Así será la primera fundición de cobre que se construirá en Chile en más de 30 años

Buenas noticias para las arcas fiscales. El cobre experimentó un fuerte salto en la Bolsa de Metales de Londres (BML) y recuperó la barrera de los US$ 6 por libra.

De acuerdo a los datos de Cochilco, la materia prima anotó un alza de 2,04% y el precio spot se situó en US$ 6,06, su nivel más alto desde el pasado 22 de junio.

Con este resultado, el cobre promedia un valor de US$ 6 en lo que va de julio, mientras que en el año llega a US$ 5,93, lo que a su vez supone un incremento de 38,42% respecto al año pasado.

Según explica Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica, el metal se ve favorecido por la expectativa de que Estados Unidos pueda aplicar eventuales aranceles a las importaciones de cobre de forma gradual, en lugar de imponerlos inmediatamente.

“Esto reduce parte del temor de corto plazo sobre la demanda y el comercio del metal”, dijo el experto.

Eso sí, el escenario se mantiene complejo, sobre todo con el retome de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, lo que eleva los precios de la energía y reactiva las preocupaciones inflacionarias.

El cobre subió más de 2% en Londres.

“ Esto limita el avance de los metales industriales . Además, la demanda de cobre entra en un periodo estacional más débil, por lo que el mercado podría mantenerse operando en rangos acotados”, agrega Sepúlveda.

Ayer el Bank of America (BofA) recortó sus proyecciones para el precio de los metales base y preciosos, afectando el cobre pero también el litio en Chile.

Según el BofA, el recorte en el caso del cobre responde a que la " actividad manufacturera global en general sigue algo deprimida y esto probablemente limitará los precios”. Aunque son más optimistas en el mediano plazo al proyectar que probablemente el mercado siga en déficit para el próximo año.



