SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El cobre anota fuerte alza en Londres y la libra recupera los US$ 6

    El metal rojo subió más de 2% y se ubicó en su nivel más alto desde el pasado 22 de junio.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Así será la primera fundición de cobre que se construirá en Chile en más de 30 años

    Buenas noticias para las arcas fiscales. El cobre experimentó un fuerte salto en la Bolsa de Metales de Londres (BML) y recuperó la barrera de los US$ 6 por libra.

    De acuerdo a los datos de Cochilco, la materia prima anotó un alza de 2,04% y el precio spot se situó en US$ 6,06, su nivel más alto desde el pasado 22 de junio.

    Con este resultado, el cobre promedia un valor de US$ 6 en lo que va de julio, mientras que en el año llega a US$ 5,93, lo que a su vez supone un incremento de 38,42% respecto al año pasado.

    Según explica Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica, el metal se ve favorecido por la expectativa de que Estados Unidos pueda aplicar eventuales aranceles a las importaciones de cobre de forma gradual, en lugar de imponerlos inmediatamente.

    “Esto reduce parte del temor de corto plazo sobre la demanda y el comercio del metal”, dijo el experto.

    Eso sí, el escenario se mantiene complejo, sobre todo con el retome de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, lo que eleva los precios de la energía y reactiva las preocupaciones inflacionarias.

    El cobre subió más de 2% en Londres.

    Esto limita el avance de los metales industriales. Además, la demanda de cobre entra en un periodo estacional más débil, por lo que el mercado podría mantenerse operando en rangos acotados”, agrega Sepúlveda.

    Ayer el Bank of America (BofA) recortó sus proyecciones para el precio de los metales base y preciosos, afectando el cobre pero también el litio en Chile.

    Según el BofA, el recorte en el caso del cobre responde a que la "actividad manufacturera global en general sigue algo deprimida y esto probablemente limitará los precios”. Aunque son más optimistas en el mediano plazo al proyectar que probablemente el mercado siga en déficit para el próximo año.


    Más sobre:cobrecommoditiesminería

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bonnie Tyler: el retrato de una voz herida que encontró la inmortalidad tras desoír a su médico

    Tribunal modifica cautelares de Daniel Jadue pero mantiene arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse al municipio

    Israel asegura que su Ejército está “alerta y preparado” para reanudar “con más fuerza” la ofensiva contra Irán

    Tras descoordinaciones y quiebres: oposición se alinea y ratifica que recurrirá al TC por el megaproyecto

    Aluvión en Corral y más de 210 mm de agua en Valdivia son los mayores estragos del sistema frontal declarado en ocho regiones

    Kaiser acusa que el FA y el PC “están apostando a que se caigan las mayorías de manera no natural” respecto a la megarreforma

    Lo más leído

    1.
    El Caso Sartor en su hora clave: Fiscalía pide audiencia para formalizar a ex socios y ex directores por cuatro delitos

    El Caso Sartor en su hora clave: Fiscalía pide audiencia para formalizar a ex socios y ex directores por cuatro delitos

    2.
    Andrea Repetto y la indemnización por años de servicio: “Es una buena idea cambiarlo a todo evento, pero cuesta”

    Andrea Repetto y la indemnización por años de servicio: “Es una buena idea cambiarlo a todo evento, pero cuesta”

    3.
    Santiago Morning, la Familia Petermann e inmobiliarias: los afectados por el nuevo Plan Regulador de Quilicura

    Santiago Morning, la Familia Petermann e inmobiliarias: los afectados por el nuevo Plan Regulador de Quilicura

    4.
    No se salvó de la quiebra: Liquidan minera de cobre de Antofagasta en US$14 millones

    No se salvó de la quiebra: Liquidan minera de cobre de Antofagasta en US$14 millones

    5.
    Megarreforma: gobierno ingresa hoy últimas indicaciones y busca adelantar votación en sala del Senado para el martes

    Megarreforma: gobierno ingresa hoy últimas indicaciones y busca adelantar votación en sala del Senado para el martes

    6.
    Caso Australis cierra un camino: Joyvio renuncia a ir a la Suprema tras fallo adverso

    Caso Australis cierra un camino: Joyvio renuncia a ir a la Suprema tras fallo adverso

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La 5 regiones de la zona central que tendrán lluvia, según el pronóstico

    La 5 regiones de la zona central que tendrán lluvia, según el pronóstico

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Usar inteligencia artificial para absolutamente todo podría estar arruinando tu forma de pensar, según distintos estudios

    Usar inteligencia artificial para absolutamente todo podría estar arruinando tu forma de pensar, según distintos estudios

    Servicios

    Rating del miércoles 8 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 8 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    PGU: revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de julio con el RUT

    PGU: revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de julio con el RUT

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Tribunal modifica cautelares de Daniel Jadue pero mantiene arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse al municipio
    Chile

    Tribunal modifica cautelares de Daniel Jadue pero mantiene arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse al municipio

    Rating del miércoles 8 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tras descoordinaciones y quiebres: oposición se alinea y ratifica que recurrirá al TC por el megaproyecto

    El cobre anota fuerte alza en Londres y la libra recupera los US$ 6
    Negocios

    El cobre anota fuerte alza en Londres y la libra recupera los US$ 6

    El Caso Sartor en su hora clave: Fiscalía pide audiencia para formalizar a ex socios y ex directores por cuatro delitos

    Megarreforma: gobierno ingresa hoy últimas indicaciones y busca adelantar votación en sala del Senado para el martes

    Qué es la ciclospora, el grave virus estomacal que está propagándose en Estados Unidos
    Tendencias

    Qué es la ciclospora, el grave virus estomacal que está propagándose en Estados Unidos

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Usar inteligencia artificial para absolutamente todo podría estar arruinando tu forma de pensar, según distintos estudios

    45 Messi, dos Mbappé y 14 Haaland: el curioso efecto que el Mundial produce en Chile
    El Deportivo

    45 Messi, dos Mbappé y 14 Haaland: el curioso efecto que el Mundial produce en Chile

    En vivo: España, con Lamine Yamal, enfrenta a Bélgica por el paso a las semifinales del Mundial

    Fuera de una eventual semifinal ante Argentina: el severo castigo de la FIFA a defensor de Inglaterra expulsado ante México

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba
    Tecnología

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    Bonnie Tyler: el retrato de una voz herida que encontró la inmortalidad tras desoír a su médico
    Cultura y entretención

    Bonnie Tyler: el retrato de una voz herida que encontró la inmortalidad tras desoír a su médico

    Lanzan fecha de estreno en cines y trailer de Papi Ricky: La Película

    Justin Bieber se suma al show de medio tiempo para la final del Mundial 2026

    Israel asegura que su Ejército está “alerta y preparado” para reanudar “con más fuerza” la ofensiva contra Irán
    Mundo

    Israel asegura que su Ejército está “alerta y preparado” para reanudar “con más fuerza” la ofensiva contra Irán

    La Fiscalía de Ucrania asegura que no hay pruebas de la implicación de Kiev en los sabotajes a Nord Stream

    Abbas fija el 28 de noviembre como fecha para las elecciones legislativas en Palestina

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo
    Paula

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa