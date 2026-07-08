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    El precio de las bencinas anota otra fuerte baja de $100 por litro, pero todavía no borra lo que subió con el alza histórica

    El ajuste al precio de las bencinas se realizó luego de dos semanas sin ajustes.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Andres Perez

    La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) publicó su esperado informe de precios estimados para el valor de las bencinas en Chile, ya que luego de dos semanas sin movimientos se esperaban variaciones en el precio de los combustibles y que estas fueran a la baja.

    Y el entusiasmo se basó en que, luego del último ajuste, que fue a la baja para las bencinas, ya se había anunciado un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, con los precios del petróleo en torno a los US$70 por barril, cifra lejana a los más de US$100 que anotó el crudo durante el conflicto. Así, el gobierno planteó una caída del orden de los $100 en las bencinas “si todo sigue como está”.

    En esta misma jornada donde el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) volvió a operar tras tres semanas, según ahora está definido, el precio del petróleo escaló ante el fin del cese al fuego entre Irán y Estados Unidos que anunció el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que tiraba por tierra el acuerdo de paz que entusiasmó al mercado el 14 de junio.

    No obstante, de igual forma, Enap anunció bajas en el precio de los combustibles. Desde este jueves y hasta 20 días más, de no haber nuevas modificaciones al Mepco, el precio de las bencinas se ajustará a la baja.

    Así, a contar desde este jueves, el precio estimado bajará $100,3 para el precio por litro de la bencina de 93 octanos; en el caso de la de 97 octanos, el retroceso es de $99,8 por litro y, para el diésel, la baja es de $231,1.

    La baja de esta semana en el precio de las bencinas fue la segunda de mayor magnitud luego de la subida inédita en el precio de las bencinas de finales de marzo. En aquella oportunidad, la bencina de 93 octanos bajó $95 por litro, la de 97 octanos cayó $106,7 por litro y el precio del diésel descendió $117,5 por litro.

    Sin embargo, el precio de los combustibles todavía tiene que seguir cayendo para recuperar lo que subió en esa alza histórica de los combustibles, que el gobierno del presidente José Antonio Kast justificó por la situación fiscal de Chile y la incertidumbre de que el conflicto empujara más los precios del petróleo.

    En su momento se informó para la bencina de 93 octanos un alza de $372,2 por litro, para la de 97 octanos una subida de $391,5 por litro y en el diésel el alza fue de $580,3 por litro.

    Ante este contexto, para que las bencinas recorten todo lo que subió desde la alza histórica, la de 93 octanos todavía tiene que bajar $196,9 por litro, la de 97 octanos, restar $206,3 y el diésel, perder $231,1 por litro.

    En tanto, en lo que va de la actual administración, la gasolina de 93 octanos registra un aumento de $196,9 por litro, mientras que el diésel aumentó $231,5.

    Por otro lado, se tiene que considerar que las variaciones de precios que informa Enap lo hace en el contexto de su rol de distribuidor a las empresas y no de cara al cliente final.

    “Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”, dice la estatal siempre en sus reportes de precios semanales.

    Kerosene y gas

    Por su parte, la parafina no registró variaciones, ya que responde a las normas de funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (Feep) y esta fue subvencionada para congelar los precios de este combustible tras la alza histórica.

    Mientras que el gas licuado de petróleo (GLP) para uso vehicular bajó $22,1 por litro. Cuando se registró la alza histórica, este subió $11, pero también avanzó de este 26 de marzo pasado a la fecha. Así, en dicho lapso, el GLP avanza $65,3 por litro.

    Más sobre:MercadosBencinasEnergíaEnap

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