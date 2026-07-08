SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    El presidente de Líbano viajará el 21 de julio a Estados Unidos para su primera reunión oficial con Trump

    El mandatario libanés ha manifestado que esta invitación muestra el “interés sin precedentes” expresado por Washington por la situación en Líbano.

    Por 
    Europa Press
    El presidente libanés, Joseph Aoun. Imagen @LBpresidency en X.

    El presidente de Líbano, Joseph Aoun, realizará la semana que viene una visita oficial a Estados Unidos para reunirse el 21 de julio con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el que será su primer encuentro desde que asumieran sus respectivos cargos en enero de 2025, en medio de los esfuerzos para lograr un acuerdo de paz con Israel.

    Fuentes de la Casa Blanca han confirmado a Europa Press que el encuentro tendrá lugar el 21 de julio en la capital, Washington, después de que el propio Aoun afirmara horas antes que viajaría al país norteamericano y expresara su deseo de que la reunión con Trump “genere beneficios para Líbano”, según un comunicado publicado por la Presidencia libanesa a través de redes sociales.

    El mandatario libanés ha manifestado durante la jornada que esta invitación supone el reflejo del “interés sin precedentes” expresado por Washington sobre la situación en Líbano y “el apoyo de Estados Unidos” a los esfuerzos para “encontrar una solución permanente a la cadena de guerras y agresiones israelíes” contra el país de cara a lograr “estabilidad” en Oriente Próximo.

    La confirmación sobre el desplazamiento de Aoun a Estados Unidos ha tenido lugar apenas un día después de que se ratificara oficialmente que Israel y Líbano mantendrán la semana que viene una nueva ronda de conversaciones en la capital de Italia, Roma, tras la firma a finales de junio de un acuerdo marco entre las autoridades libanesas e israelíes.

    El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, manifestó el martes en rueda de prensa que el país “busca la paz” con sus vecinos". “Buscamos la paz con Líbano. La paz debe estar basada en la seguridad”, dijo, antes de resaltar que Israel “no tiene ambiciones territoriales en Líbano” e insistir en que “la única forma de lograr paz y estabilidad” es “desmantelar” al partido-milicia chií Hezbolá.

    Tras ello, el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, destacó que Roma “es un cruce de caminos de paz y diálogo”. “Acogemos con gran satisfacción el anuncio de que la próxima ronda de conversaciones entre Israel y Líbano, con la mediación de Estados Unidos, se celebrará en Roma”, puntualizó.

    El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, apuntó el lunes durante una entrevista que el encuentro tendrá lugar el 14 y el 15 de julio en Roma, en medio de los esfuerzos de Washington para sacar adelante un encuentro trilateral entre Trump, Aoun y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

    Más sobre:LíbanoEstados UnidosDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputados UDI acusan “ingenuidad” de Paulina Núñez (RN) por mesa con la oposición para megareforma y exigen fin de negociaciones

    “Ha mantenido una conducta intachable”: defensa de exministra Vivanco descarta incumplimiento del arresto domiciliario

    Pausan hasta el 20 de julio desalojo de la megatoma de San Antonio tras concretarse nuevo avance de 5,2 hectáreas

    Ministra Plaza condena a Pedro Espinoza por secuestros calificados de fotógrafo y profesor desaparecidos desde 1974

    Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán y abre la puerta a bloquear el estrecho de Ormuz

    Huenchumilla (DC) llama al PS a liderar la oposición: “Necesitamos un primus inter pares y tener una cierta conducción”

    Lo más leído

    1.
    Rusia denuncia el lanzamiento de más de 400 drones contra Moscú, el mayor ataque desde el inicio de la guerra

    Rusia denuncia el lanzamiento de más de 400 drones contra Moscú, el mayor ataque desde el inicio de la guerra

    2.
    Trump da por acabado el alto el fuego con Irán y llama “escoria” y “gente enferma” a sus dirigentes

    Trump da por acabado el alto el fuego con Irán y llama “escoria” y “gente enferma” a sus dirigentes

    3.
    Aseguran que Irán invitó a cerca de 400 influencers extranjeros para cubrir el funeral de Jamenei

    Aseguran que Irán invitó a cerca de 400 influencers extranjeros para cubrir el funeral de Jamenei

    4.
    OTAN 3.0: Las medidas que toma Europa para contrarrestar la falta de apoyo de EE.UU.

    OTAN 3.0: Las medidas que toma Europa para contrarrestar la falta de apoyo de EE.UU.

    5.
    Miembros de la OTAN restan importancia a las críticas de Trump y aseguran que Europa cumple sus deberes en defensa

    Miembros de la OTAN restan importancia a las críticas de Trump y aseguran que Europa cumple sus deberes en defensa

    6.
    Trump dice que detendrá “completamente” el comercio con España: “Es un aliado terrible en la OTAN”

    Trump dice que detendrá “completamente” el comercio con España: “Es un aliado terrible en la OTAN”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Servicios

    Rating del martes 7 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 7 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Admisión Escolar 2027: estas son las fechas clave para la próxima postulación

    Admisión Escolar 2027: estas son las fechas clave para la próxima postulación

    Minuto a minuto: así avanza el sistema frontal en el país

    Minuto a minuto: así avanza el sistema frontal en el país

    “Ha mantenido una conducta intachable”: defensa de exministra Vivanco descarta incumplimiento del arresto domiciliario
    Chile

    “Ha mantenido una conducta intachable”: defensa de exministra Vivanco descarta incumplimiento del arresto domiciliario

    Pausan hasta el 20 de julio desalojo de la megatoma de San Antonio tras concretarse nuevo avance de 5,2 hectáreas

    Ministra Plaza condena a Pedro Espinoza por secuestros calificados de fotógrafo y profesor desaparecidos desde 1974

    Lo que la reforma no puede hacer sola
    Negocios

    Lo que la reforma no puede hacer sola

    Ingeniero automotriz del Politécnico de Turín asume como gerente general de Renault en Chile

    El dólar salta a su nivel más alto del año tras fin del alto al fuego en Medio Oriente anunciado por Trump

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?
    Tendencias

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Llega la lluvia a la Región Metropolitana: los sectores afectados, según el pronóstico

    “Son vulnerables”: Suiza se envalentona y le muestra los dientes a Argentina
    El Deportivo

    “Son vulnerables”: Suiza se envalentona y le muestra los dientes a Argentina

    Con carta a la FIFA: Egipto vuelve a la carga contra Argentina y suma nuevo antecedente tras despedirse del Mundial

    Mazazo al fútbol sudamericano y a Santiago Wanderers: la final de la Copa Intercontinental Sub 20 se jugará en Madrid

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media
    Tecnología

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    Cómo Adam Sandler llegó a oficiar la boda de Taylor Swift: “Quería hablar con el corazón”
    Cultura y entretención

    Cómo Adam Sandler llegó a oficiar la boda de Taylor Swift: “Quería hablar con el corazón”

    Saiko anuncia gira nacional en agosto con shows en Santiago, Temuco, Valdivia y Puerto Montt

    10 grandes narradores de la literatura estadounidense que debes leer

    Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán y abre la puerta a bloquear el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán y abre la puerta a bloquear el estrecho de Ormuz

    El presidente de Líbano viajará el 21 de julio a Estados Unidos para su primera reunión oficial con Trump

    Miembros de la OTAN restan importancia a las críticas de Trump y aseguran que Europa cumple sus deberes en defensa

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente
    Paula

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+