El presidente de Líbano viajará el 21 de julio a Estados Unidos para su primera reunión oficial con Trump

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, realizará la semana que viene una visita oficial a Estados Unidos para reunirse el 21 de julio con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el que será su primer encuentro desde que asumieran sus respectivos cargos en enero de 2025, en medio de los esfuerzos para lograr un acuerdo de paz con Israel.

Fuentes de la Casa Blanca han confirmado a Europa Press que el encuentro tendrá lugar el 21 de julio en la capital, Washington, después de que el propio Aoun afirmara horas antes que viajaría al país norteamericano y expresara su deseo de que la reunión con Trump “genere beneficios para Líbano”, según un comunicado publicado por la Presidencia libanesa a través de redes sociales.

El mandatario libanés ha manifestado durante la jornada que esta invitación supone el reflejo del “interés sin precedentes” expresado por Washington sobre la situación en Líbano y “el apoyo de Estados Unidos” a los esfuerzos para “encontrar una solución permanente a la cadena de guerras y agresiones israelíes” contra el país de cara a lograr “estabilidad” en Oriente Próximo.

La confirmación sobre el desplazamiento de Aoun a Estados Unidos ha tenido lugar apenas un día después de que se ratificara oficialmente que Israel y Líbano mantendrán la semana que viene una nueva ronda de conversaciones en la capital de Italia, Roma, tras la firma a finales de junio de un acuerdo marco entre las autoridades libanesas e israelíes.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, manifestó el martes en rueda de prensa que el país “busca la paz” con sus vecinos". “Buscamos la paz con Líbano. La paz debe estar basada en la seguridad”, dijo, antes de resaltar que Israel “no tiene ambiciones territoriales en Líbano” e insistir en que “la única forma de lograr paz y estabilidad” es “desmantelar” al partido-milicia chií Hezbolá.

Tras ello, el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, destacó que Roma “es un cruce de caminos de paz y diálogo”. “Acogemos con gran satisfacción el anuncio de que la próxima ronda de conversaciones entre Israel y Líbano, con la mediación de Estados Unidos, se celebrará en Roma”, puntualizó.

El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, apuntó el lunes durante una entrevista que el encuentro tendrá lugar el 14 y el 15 de julio en Roma, en medio de los esfuerzos de Washington para sacar adelante un encuentro trilateral entre Trump, Aoun y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.