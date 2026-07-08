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    Ingeniero automotriz del Politécnico de Turín asume como gerente general de Renault en Chile

    Renzo Fenzo liderará el plan de negocio de la firma francesa luego de que Astara asumiera su representación y distribución oficial en el país.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Renzo Fenzo, gerente general de Renault Chile

    Renault inició un nuevo capítulo en Chile. A partir del 1 de julio, Astara asumió la representación y distribución oficial de la marca francesa en el país, y hoy anuncio a Renzo Fenzo como su nuevo gerente general.

    A través de un comunicado, Astara dijo que Fenzo tiene el desafío de liderar la nueva etapa de Renault en Chile, mercado en el que está presente desde la década de los 60.

    Cabe recordar que la marca francesa estuvo bajo el alero de Inchcape hasta el 29 de junio pasado.

    Fenzo es ingeniero automotriz del Politécnico de Turín, con estudios de Ingeniería Industrial en Santiago y más de 15 años de trayectoria en el sector automotor.

    Antes de asumir este cargo, lideró la importación de seis marcas de vehículos en Chile como gerente general y ocupó puestos de alta dirección comercial en el país.

    Renzo Fenzo es el nuevo gerente general de Renault Chile. GONZALO FUENTES

    En su nuevo rol, el ejecutivo conducirá el plan de negocio de Renault bajo el alero de Astara, alineado con la estrategia global “FutuREady” de la matriz francesa. Sus prioridades serán liderar una red comercial renovada y acelerar el despliegue de una nueva gama de productos en el mercado local, con la experiencia del usuario como eje central y apoyándose en la tecnología y análisis de datos de Astara.

    “Asumir la conducción de Renault en Chile representa un desafío de gran relevancia, especialmente al iniciar esta alianza con Astara, donde somos el primer país de nuestro grupo, en representar la marca. Este hito coincide, además, con una importante etapa de renovación global de productos, lo que nos abre una oportunidad única para acelerar nuestra presencia en el mercado nacional”, señaló Fenzo.

    Según el comunicado, el arribo de Fenzo busca asegurar una transición fluida en la representación del fabricante europeo. Con este nombramiento,

    “La llegada de Renzo va en línea con lo que hemos venido construyendo: un equipo sólido y comprometido, capaz de impulsar el crecimiento de Astara con una visión de largo plazo y de constante innovación, bajo estándares de excelencia que nos permitan responder a los desafíos que tiene por delante la industria”, destacó el Country Manager de Astara Chile, Juan Pablo Mir.

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