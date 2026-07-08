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    Cómo Adam Sandler llegó a oficiar la boda de Taylor Swift: “Quería hablar con el corazón”

    El popular actor y comediante fue el encargado de oficiar la boda de la estrella del pop. Tiene que ver con que es cercano a la pareja, en especial a Travis Kelce. Según reveló una fuente a la revista People cuando se le propuso la idea dijo “sí de inmediato”.

    Por 
    Equipo de Culto

    Aunque estuvo cruzada por el secretismo y la prohibición del uso de los teléfonos móviles, poco a poco se han conocido detalles de la boda de Taylor Swift. Uno de los más llamativos fue la participación de Adam Sandler, quien ofició la boda.

    Según detalló una fuente a la revista People, cuando a Sandler se le propuso la invitación a oficiar la ceremonia dijo “sí de inmediato” y añadió que se sentía “increíblemente honrado de formar parte de un día tan especial”.

    Sandler y su esposa Jackie celebraron su 23.º aniversario de bodas en junio, además sus hijas son fans de Taylor Swift y él es cercano a Travis Kelce (con quien compartió en Happy Gilmore 2), por lo que resultó la persona adecuada.

    “No buscaba las palabras perfectas ni quería hacer una gran ceremonia”, dijo la misma fuente. “Simplemente quería hablar con el corazón y compartir un poco de la sabiduría que ha adquirido en su propio matrimonio feliz”.

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