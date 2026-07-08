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    Kevin Bedwell del equipo USAR de Bomberos tras ayuda en Venezuela: “Nos quedamos con la sensación de una misión cumplida”

    En conversación con Desde la Redacción, el rescatista abordó las situaciones más difíciles a las que se enfrentó el equipo USAR al llegar a La Guaira y ahondó en el inédito recate de un hombre que estuvo ocho días bajo los escombros.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Foto: Mario Tellez. MARIO TELLEZ

    Apenas 30 horas después del devastador doble terremoto que sufrió Venezuela el pasado 24 de junio, donde fallecieron más de 3 mil personas, el equipo especializado USAR del Sistema Nacional de Operaciones de Bomberos de Chile, movilizó a 45 rescatistas para ir en ayuda de los afectados por la emergencia.

    Dentro de ese grupo estaba Kevin Bedwell, oficial de enlace del equipo USAR, quien en conversación con Desde la Redacción de La Tercera, relató su experiencia, luego de estar diez días en la ciudad de La Guaira, el epicentro de la tragedia.

    Como equipo USAR Bomberos de Chile nos quedamos con la sensación de que hicimos la tarea, con una misión cumplida“, señaló el voluntario con más de 15 años de experiencia en la institución.

    Bedwell explicó que una vez en la zona, recibieron las coordinaciones de la Protección Civil de Venezuela, órgano dependiente del Ministerio del Interior de ese país. Con esa instrucción establecieron una célula de coordinación junto al equipo de Colombia.

    “Se coordinaron las tareas USAR en las primeras 24 horas, definir las prioridades con la autoridad local, y de ahí desplegar los equipos de rescate en los diferentes sectores que definió la autoridad local como prioridad”, indicó.

    El rescatista señaló que el escenario “era una catástrofe. No se compara con algo vivido anteriormente acá en Chile. Estamos hablando de filas y filas de edificios continuos colapsados y completamente en el suelo, edificaciones bien diseñadas, bien estructuradas, no eran edificaciones informales”.

    X @MinSeguridad_Ar

    El objetivo del equipo era rescatar a personas vivas atrapadas en los escombros. Para ello, el protocolo define distintas categorías de acuerdo al nivel de priorización. “Para nosotros la prioridad siempre va a ser donde hay una víctima viva confirmada, y cuando hay un tiempo de rescate menor de 12 horas”, indicó.

    “Luego de 12 horas, sigue a una segunda categoría, y la tercera categoría es cuando hay una sospecha de desaparecidos dentro del rescate. Un ejemplo es, si un vecino nos dice ‘no veo a mi vecino, pero yo sé que estaba ahí’, pero nosotros no tenemos una confirmación de vida”, explicó.

    En base a ese protocolo el equipo logró un rescate inédito. Al quinto día del terremoto los rescatistas USAR hicieron contacto con Hernán Gil, guardia de seguridad que estaba atrapado en los escombros.

    El equipo médico del Grupo USAR Bomberos pudo estabilizar a Hernán y pudo abrir una ventana mayor a hacer este rescate, y se extrajo a Hernán en el octavo día del terremoto”, contó.

    Encontrar a Gil con vida y en buenas condiciones -considerando la magnitud de la tragedia- fue una situación inédita, puesto que los rescates exitosos, según explicó Bedwell, se suelen hacer las primeras 24 horas tras la emergencia.

    “Encontrar a personas con vida después de tanto tiempo es fortuito. Nosotros tenemos el entrenamiento para hacerlo, pero también tenemos que manejar la ansiedad y acogernos al plan”.

    En concreto, el equipo contaba con dos ingenieros estructurales, quienes elaboraron planes de rescates concretos, de acuerdo a la viabilidad de la emergencia.

    Según los primeros antecedentes, Gil se habría mantenido con vida porque estaba dentro de garita de seguridad. “Esta garita le dio una especie de estructura y de habitáculo. Un espacio de vida”.

    Bedwell reconoce que una de las cosas más difíciles del trabajo en sitios de catástrofe es enfrentarse a las familias de las víctimas. “Eso es lo más duro que les toca relacionar al equipo de rescate, y de hecho, esta es una de las cosas que uno no vive en las simulaciones que hacemos. Es una de las cosas que necesitamos trabajar, el decir no y enfocarse al trabajo al que uno está designado”.

    El rescatista contó que se toparon con “muchas familias que pedían, por ejemplo, la recuperación de cuerpos, cuando nosotros todavía estábamos en etapa de rescate (...) esas conversaciones son súper duras de realizar y toca hacerlo”.

    Tras diez días en Venezuela, donde el equipo trabajó 24 horas, turnándose para dormir, los rescatistas volvieron a Chile y fueron recibidos con honores por el gobierno.

    “A nosotros nos llena de orgullo el recibimiento, el reconocimiento que tuvimos el pasado lunes por parte del Presidente, pero somos parte de la respuesta que podemos dar frente a una catástrofe como esta”, señaló Bedwell.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:BomberosUSARTerremotoVenezuelaDesde la redacción

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