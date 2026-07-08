Carabineros reporta incumplimiento de arresto domiciliario total de Ángela Vivanco

Ángela Vivanco dejó la prisión preventiva el 12 de junio pasado, luego de estar 133 días en el Centro Penitenciario Femenino Santiago, ubicado en la comuna de San Joaquín.

Carabineros informó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago un incumplimiento de la medida cautelar de arresto domiciliario total por parte de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, quien permanece imputada en la causa penal conocida como la trama bielorrusa.

El hecho se advierte en el Informe N°24, elaborado por la 19ª Comisaría de Carabineros de Providencia Sur y firmado por el subcomisario Francisco Cabezas.

En dicho escrito, la institución uniformada da cuenta del incumplimiento, luego de que personal policial concurriera a las 05.59 horas del domingo 5 de julio al domicilio donde la exmagistrada cumple la medida cautelar, ubicado en Avenida Los Leones, en la comuna de Providencia.

De acuerdo con el documento, los funcionarios, encabezados por el sargento primero Jorge Valdés, realizaron reiterados intentos para verificar el cumplimiento del arresto domiciliario.

“Tocan el citófono del edificio en reiteradas oportunidades, se efectúan cuatro llamadas telefónicas al celular”, las cuales -según consta en el oficio- no fueron contestadas por la imputada.

Asimismo, se indicó que se activó el dispositivo sonoro del vehículo institucional “no atendiendo a personal policial”.

A raíz de estos antecedentes, el juez Cristian Azócar tomó conocimiento del eventual incumplimiento de la medida cautelar y dispuso poner la información en conocimiento de los intervinientes para que evalúen las acciones procesales que estimen pertinentes.

Tribunal autoriza salida para controles médicos

Pese al informe policial, el mismo magistrado autorizó posteriormente una suspensión temporal del arresto domiciliario total para que Ángela Vivanco pueda salir de su domicilio este miércoles 8 de julio, con el fin de someterse a exámenes médicos y asistir a una consulta odontológica.

En la resolución, el tribunal ordenó informar de esta autorización a la 19ª Comisaría de Carabineros de Providencia, instruyendo que dicho permiso sea considerado al momento de realizar los controles destinados a fiscalizar el cumplimiento de la medida cautelar.

Exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

De prisión preventiva a arresto domiciliario

La exministra de la Corte Suprema permanece bajo arresto domiciliario total desde el 12 de junio, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago acogió por unanimidad un recurso presentado por su defensa y revocó la prisión preventiva que cumplía desde fines de enero.

La resolución permitió que Vivanco abandonara el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín tras permanecer 133 días privada de libertad, sustituyendo la cautelar por arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados y sus representantes.

Cabe recordar que la Fiscalía Regional de Los Lagos sostiene que, mientras integraba la Corte Suprema, la exjueza habría recibido cerca de $90 millones para favorecer al consorcio integrado por la empresa estatal bielorrusa Belaz y la firma chilena Movitec en un litigio contra Codelco, proceso que terminó con un pago cercano a $17 mil millones por parte de la estatal minera.