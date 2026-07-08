LarrainVial prevé un impacto “marginalmente favorable” en mercado local al pasar de multifondos a fondos generacionales

El viernes pasado, la Superintendencia de Pensiones publicó en consulta su propuesta de régimen de inversiones, según los cambios que mandató la reforma previsional, que estableció el reemplazo del actual sistema de multifondos por un sistema de fondos generacionales, el que será el mayor cambio a las inversiones de las AFP en más de dos décadas.

El diseño contempla la creación de diez fondos generacionales (cohortes) donde los afiliados más jóvenes son asignados a fondos con mayor exposición al riesgo, mientras que los mayores son asignados a fondos más conservadores.

Así, habrá un fondo generacional inicial (Etapa 1), que agrupará a las personas de hasta 35 años; luego hay ocho fondos intermedios (Etapas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9), para las personas mayores de 35 años, agrupados en cohortes de cinco años. Por último, se creará un fondo de consolidación para las personas mayores de 75 años (Etapa 10).

Todo el mercado estaba esperando esta definición para poder medir de qué manera este cambio podría afectar al mercado local, considerando que las AFP gestionan activos por casi US$260 mil millones, y actualmente el 45% de ello está invertido en el mercado chileno.

El Departamento de Estudios de LarrainVial ya tiene listos los cálculos sobre los posibles impactos en el mercado a raíz de la transición desde multifondos a fondos generacionales. Según el reporte que realizaron, “el nuevo marco de inversión resultaría algo más favorable para la renta variable local y los bonos soberanos”, de hecho, lo califican como “marginalmente favorable”. Aunque estimaron que “el efecto sobre el peso chileno es menos claro”.

No obstante, el informe asegura que “dada la magnitud del aumento de los flujos impulsado por las nuevas cotizaciones que se aprobaron con la reforma previsional, estimamos que el impacto será favorable para todas las clases de activos”.

Sobre esto último, detallan “que cada punto porcentual adicional de cotización equivale aproximadamente al 0,25%-0,30% del PIB. La implementación de la reforma supondrá un incremento de 6 puntos porcentuales en la tasa de cotización, de los cuales 4,5 puntos se destinarán a las cuentas de capitalización individual; esto equivale, una vez en régimen, a un ahorro anual adicional de aproximadamente el 1,13%-1,35% del PIB”.

Por otra parte, proyectan que “los cambios en los límites sugieren que los fondos generacionales adoptarían posiciones más conservadoras para los grupos de edades más jóvenes en comparación con el actual fondo A, y posiciones más agresivas para los grupos de mayor edad en comparación con los actuales fondos D y E”.

Asimismo, afirman que “al comparar los límites vigentes de los multifondos con los propuestos en la consulta, destaca especialmente la menor flexibilidad en la asignación de activos de las carteras, aspecto que resulta más evidente en el caso de las inversiones fuera de Chile”.

Activos extranjeros versus locales

Al hacer una comparación entre la situación actual de los multifondos versus los límites propuestos en la consulta para los fondos generacionales, desde LarrainVial señalan en el reporte que “el fondo A (diseñado para inversionistas con un horizonte de inversión más largo) mantiene más activos extranjeros de los que permitirían los límites establecidos para las etapas iniciales” en los futuros fondos generacionales.

Por otro lado, indican que “el fondo E posee menos activos extranjeros de lo que autorizan los límites aplicables a los fondos generacionales”.

Así, calculan que “el fondo A supera dichos límites en US$3.600 millones al compararse con las Etapas 1 y 2, mientras que el fondo E se queda corto en US$2.900 millones en activos globales frente a las Etapas 9 y 10″.

En consecuencia, concluyen que “estos fondos superan todos los límites —uno en el extremo superior del rango y el otro en el inferior—, generando fuerzas opuestas que se contrarrestan entre sí. En cuanto a los demás fondos, si bien superan el límite superior de algunos fondos ´vecinos´, no está claro si generarán presión vendedora sobre el dólar al igual que el fondo A, dado que el resultado final dependerá de los cambios en la distribución por edad de los individuos bajo un sistema de fondos generacionales en comparación con el sistema actual".

LarrainVial aclara que en lo que va del año, los volúmenes de transacciones forwards y spot en pesos chilenos han oscilado entre US$250 mil y US$350 mil millones mensuales, mientras que el mercado spot por sí solo supera los US$100 mil millones al mes, “lo que demuestra la capacidad del mercado de divisas para absorber estas diferencias”, puntualiza el estudio.

En paralelo, respecto a los activos locales, el informe indica que “el fondo E presenta una subponderación en todos los límites de renta variable, y el fondo A está subponderado en todas las categorías de renta fija soberana; esto sugiere que una migración hacia los fondos generacionales podría generar presión compradora para ambas clases de activos”.

En ese sentido, agrega que “en cuanto a la renta variable, su proporción se sitúa dentro de los límites establecidos para los fondos de las etapas 1, 2, 3 y 4; el fondo B se encuentra dentro de los límites para los fondos de las etapas 4 a 6 (ligeramente por debajo del límite inferior de la etapa 3); el fondo C entra en los límites para los fondos de las etapas 5 y 6; y el fondo D se sitúa dentro de los límites de los fondos de las etapas 7 a 9. El fondo E, con un 1,92 % en renta fija local, se encuentra 3,16 puntos porcentuales por debajo del límite de inversión más bajo, fijado en el 5,08 % (etapa 7), lo que representa una capacidad de compra de acciones de al menos US$800 millones”.

En cuanto a la renta fija soberana, “la asignación de activos de los fondos D y E se sitúan dentro de los límites establecidos para los fondos de las etapas 7 a 10; el fondo C se ubica en la etapa 5 (por debajo de las etapas 6, 7 y 8); y el fondo B se sitúa dentro de los límites de la etapa 3 (por debajo de los límites de las etapas 4, 5 y 6). El fondo A mantiene un 0,86% en renta fija soberana local, mientras que el límite inferior es del 3,71 %; por consiguiente, el poder de compra resultante de los cambios generacionales ascendería a un mínimo de US$1.350 millones”.

Igualmente, el estudio aclara que este es un análisis estático, que no contempla a las personas que actualmente se encuentran en multifondos que no les corresponden según su edad, ni los cambios que puedan producirse en la asignación de activos entre el momento actual y la dictación de la normativa, ni los aumentos en el valor de las cuotas. “Por consiguiente, las cifras son meramente referenciales”, puntualiza.