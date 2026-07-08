Sistema frontal en el sur deja 17 viviendas con daños, aluviones y casi 10 mil clientes sin luz

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que el sistema frontal de intensas precipitaciones que afecta a la zona sur del país continúa generando diversas emergencias entre las regiones del Maule y Los Lagos, con deslizamientos de tierra, anegamientos, aluviones, interrupciones de rutas y cerca de 10 mil clientes sin suministro eléctrico, principalmente en La Araucanía y Los Lagos.

Según el último balance del organismo, las regiones del Maule, Ñuble y Biobío no presentan novedades relevantes, mientras que las principales afectaciones se concentran en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

En La Araucanía, la única medida extraordinaria corresponde a la comuna de Pucón, donde este martes permanecen suspendidas las clases en todos los establecimientos educacionales municipales debido a las condiciones meteorológicas.

La situación más compleja se registra en la Región de Los Ríos, especialmente en la comuna de Corral, donde las lluvias provocaron múltiples remociones en masa y un aluvión en la quebrada Yerbas Buenas, que dejó cuatro viviendas con daños menores, una quinta en evaluación y cuatro vehículos afectados.

Además, continúa en desarrollo un deslizamiento de material en el sector Palo Muerto, otro en Los Alerces y la crecida de un estero en Colún, aunque esta última no representa riesgo para viviendas.

Foto: @alegriagonzaa

En Valdivia, las precipitaciones ocasionaron anegamientos de calles en distintos sectores urbanos, mientras que en Las Canteras una remoción en masa impactó contra una vivienda, dejando a tres personas afectadas y daños aún en evaluación.

Asimismo, una vivienda resultó anegada en el sector Las Ánimas y se mantiene bajo evaluación un deslizamiento en la Ruta T-202, en Cayumapu.

También se registraron afectaciones menores en Mariquina, donde una vivienda sufrió anegamiento y otras emergencias ya fueron controladas; en Panguipulli, donde un deslizamiento afectó únicamente la ciclovía de la Ruta CH-203; en La Unión, donde continúa interrumpida una ruta por la crecida de un estero; y en Los Lagos, donde cinco viviendas y un jardín infantil resultaron anegados. En Lanco, otras cuatro viviendas se vieron afectadas por el ingreso de agua.

En la Región de Los Lagos, Senapred informó el desborde del estero Playanaquil en San Juan de la Costa, que afectó una vivienda, mientras que en Maullín y Hualaihué se registraron socavones y socavamientos en rutas que serán evaluados por la Dirección de Vialidad.

En Puerto Varas, un deslizamiento de material mantiene restringido el tránsito en la Ruta CH-225 para turistas, permitiendo únicamente el paso de residentes y vehículos de emergencia.

Además, continúa cerrado temporalmente el Paso Fronterizo Vicente Pérez Rosales, junto con diversos atractivos del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, entre ellos Saltos del Petrohué, Ensenada, La Picada, Laguna Verde y el acceso al volcán Osorno.

En Futaleufú, en tanto, la presencia de hielo sobre la calzada provocó varios despistes de vehículos en la Ruta CH-231, aunque no se reportaron personas lesionadas y el tránsito ya fue restablecido con precaución.

Respecto del suministro eléctrico, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que 9.713 clientes permanecen sin energía en las regiones afectadas por el sistema frontal. De ese total, 5.530 corresponden a La Araucanía y 2.250 a la Región de Los Lagos, concentrándose allí la mayor parte de las interrupciones del servicio.

A ello se suma una situación de monitoreo en la comuna de Corral, donde la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) reportó daños en los dos puntos de captación de agua potable del estero El Boldo debido a las intensas precipitaciones. Si bien el suministro no ha sido interrumpido, la empresa sanitaria informó que cuenta con una autonomía operacional estimada entre ocho y diez horas, mientras equipos especializados trabajan para recuperar la infraestructura afectada.