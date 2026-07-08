SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Sistema frontal en el sur deja 17 viviendas con daños, aluviones y casi 10 mil clientes sin luz

    Aunque no se reportan emergencias en Maule, Ñuble y Biobío, las mayores afectaciones se concentran en las regiones de Los Ríos y Los Lagos, donde se mantienen rutas interrumpidas, casas anegadas y monitoreo por riesgos asociados a las intensas lluvias.

    Por 
    Roberto Martínez
    Foto: @NoticieroAnimal

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que el sistema frontal de intensas precipitaciones que afecta a la zona sur del país continúa generando diversas emergencias entre las regiones del Maule y Los Lagos, con deslizamientos de tierra, anegamientos, aluviones, interrupciones de rutas y cerca de 10 mil clientes sin suministro eléctrico, principalmente en La Araucanía y Los Lagos.

    Según el último balance del organismo, las regiones del Maule, Ñuble y Biobío no presentan novedades relevantes, mientras que las principales afectaciones se concentran en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

    En La Araucanía, la única medida extraordinaria corresponde a la comuna de Pucón, donde este martes permanecen suspendidas las clases en todos los establecimientos educacionales municipales debido a las condiciones meteorológicas.

    La situación más compleja se registra en la Región de Los Ríos, especialmente en la comuna de Corral, donde las lluvias provocaron múltiples remociones en masa y un aluvión en la quebrada Yerbas Buenas, que dejó cuatro viviendas con daños menores, una quinta en evaluación y cuatro vehículos afectados.

    Además, continúa en desarrollo un deslizamiento de material en el sector Palo Muerto, otro en Los Alerces y la crecida de un estero en Colún, aunque esta última no representa riesgo para viviendas.

    Foto: @alegriagonzaa

    En Valdivia, las precipitaciones ocasionaron anegamientos de calles en distintos sectores urbanos, mientras que en Las Canteras una remoción en masa impactó contra una vivienda, dejando a tres personas afectadas y daños aún en evaluación.

    Asimismo, una vivienda resultó anegada en el sector Las Ánimas y se mantiene bajo evaluación un deslizamiento en la Ruta T-202, en Cayumapu.

    También se registraron afectaciones menores en Mariquina, donde una vivienda sufrió anegamiento y otras emergencias ya fueron controladas; en Panguipulli, donde un deslizamiento afectó únicamente la ciclovía de la Ruta CH-203; en La Unión, donde continúa interrumpida una ruta por la crecida de un estero; y en Los Lagos, donde cinco viviendas y un jardín infantil resultaron anegados. En Lanco, otras cuatro viviendas se vieron afectadas por el ingreso de agua.

    En la Región de Los Lagos, Senapred informó el desborde del estero Playanaquil en San Juan de la Costa, que afectó una vivienda, mientras que en Maullín y Hualaihué se registraron socavones y socavamientos en rutas que serán evaluados por la Dirección de Vialidad.

    En Puerto Varas, un deslizamiento de material mantiene restringido el tránsito en la Ruta CH-225 para turistas, permitiendo únicamente el paso de residentes y vehículos de emergencia.

    Además, continúa cerrado temporalmente el Paso Fronterizo Vicente Pérez Rosales, junto con diversos atractivos del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, entre ellos Saltos del Petrohué, Ensenada, La Picada, Laguna Verde y el acceso al volcán Osorno.

    En Futaleufú, en tanto, la presencia de hielo sobre la calzada provocó varios despistes de vehículos en la Ruta CH-231, aunque no se reportaron personas lesionadas y el tránsito ya fue restablecido con precaución.

    Respecto del suministro eléctrico, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que 9.713 clientes permanecen sin energía en las regiones afectadas por el sistema frontal. De ese total, 5.530 corresponden a La Araucanía y 2.250 a la Región de Los Lagos, concentrándose allí la mayor parte de las interrupciones del servicio.

    A ello se suma una situación de monitoreo en la comuna de Corral, donde la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) reportó daños en los dos puntos de captación de agua potable del estero El Boldo debido a las intensas precipitaciones. Si bien el suministro no ha sido interrumpido, la empresa sanitaria informó que cuenta con una autonomía operacional estimada entre ocho y diez horas, mientras equipos especializados trabajan para recuperar la infraestructura afectada.

    Más sobre:Sistema frontalMauleLos LagosLa AraucaníaDeslizamientos de tierraAnegamientosAluvionesInterrupciones de rutasLos RíosPrecipitacionesSurNacionalSenapred

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente Kast encabeza reunión con parlamentarios republicanos en Cerro Castillo en medio de tensiones del partido con Chile Vamos

    Senado aprueba en general proyecto que busca aumentar penas para menores que cometan delitos graves

    Alcalde de Corral afirma que el centro de la comuna “está prácticamente inundado” producto de fuertes lluvias

    Armada realiza despliegue en Chañaral para ubicar a dos tripulantes desaparecidos tras naufragio de lancha pesquera

    Benjamín Moreno: “Libertarios han estado en todas las situaciones que el gobierno lo ha requerido y no han pedido nada a cambio”

    OTAN 3.0: Las medidas que toma Europa para contrarrestar la falta de apoyo de EE.UU.

    Lo más leído

    1.
    Propietario de la ex Fuente Alemana en comisión por el estallido social: “El gobierno de Sebastián Piñera nunca apoyó a Carabineros”

    Propietario de la ex Fuente Alemana en comisión por el estallido social: “El gobierno de Sebastián Piñera nunca apoyó a Carabineros”

    2.
    De un cuartel de la PDI al estadio de Melipilla: los 11 proyectos urbanos abandonados en la RM en vías de ser recuperados

    De un cuartel de la PDI al estadio de Melipilla: los 11 proyectos urbanos abandonados en la RM en vías de ser recuperados

    3.
    Presidenta del gremio de jueces y cuadernos de remoción por licencias: “La Suprema está poniendo en riesgo la independencia judicial”

    Presidenta del gremio de jueces y cuadernos de remoción por licencias: “La Suprema está poniendo en riesgo la independencia judicial”

    4.
    Alarma meteorológica en el sur: intensas lluvias provocan anegamientos, cortes de rutas y deslizamientos de material

    Alarma meteorológica en el sur: intensas lluvias provocan anegamientos, cortes de rutas y deslizamientos de material

    5.
    Avanza bono de $30 mil por hijo: comisión aprueba por unanimidad proyecto para apoyar a familias vulnerables

    Avanza bono de $30 mil por hijo: comisión aprueba por unanimidad proyecto para apoyar a familias vulnerables

    6.
    Tribunal insiste en traslado inmediato de comandante Ramiro desde el Repas a la cárcel de Rancagua

    Tribunal insiste en traslado inmediato de comandante Ramiro desde el Repas a la cárcel de Rancagua

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Servicios

    Asignación Familiar: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuáles son los tramos para 2026?

    Asignación Familiar: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuáles son los tramos para 2026?

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Consulta por pagos pendientes del Bono Marzo: ¿Hasta cuándo se puede cobrar el Aporte Familiar Permanente?

    Consulta por pagos pendientes del Bono Marzo: ¿Hasta cuándo se puede cobrar el Aporte Familiar Permanente?

    Presidente Kast encabeza reunión con parlamentarios republicanos en Cerro Castillo en medio de tensiones del partido con Chile Vamos
    Chile

    Presidente Kast encabeza reunión con parlamentarios republicanos en Cerro Castillo en medio de tensiones del partido con Chile Vamos

    Senado aprueba en general proyecto que busca aumentar penas para menores que cometan delitos graves

    Sistema frontal en el sur deja 17 viviendas con daños, aluviones y casi 10 mil clientes sin luz

    LarrainVial prevé un impacto “marginalmente favorable” en mercado local al pasar de multifondos a fondos generacionales
    Negocios

    LarrainVial prevé un impacto “marginalmente favorable” en mercado local al pasar de multifondos a fondos generacionales

    Crisis laboral: ofertas de empleo caen 6,1% en junio y suman ocho meses consecutivos de retrocesos

    Avanzan cambios sobre tramitación ambiental de megarreforma: se extienden plazos y se ratifica regreso del Comité de Ministros

    Tu perro te obedece menos si estás de mal humor, según un estudio
    Tendencias

    Tu perro te obedece menos si estás de mal humor, según un estudio

    Las personas con músculos fuertes en el pecho y la espalda tienen menos probabilidades de sufrir un infarto, según un estudio

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    La pena de Colombia tras la eliminación ante Suiza: “Es inexplicable; ya está bueno de quedarnos siempre en la puerta”
    El Deportivo

    La pena de Colombia tras la eliminación ante Suiza: “Es inexplicable; ya está bueno de quedarnos siempre en la puerta”

    No habrá duelo con Argentina: Colombia no puede con la solidez de Suiza y queda eliminado del Mundial en penales

    Novak Djokovic gana una batalla de más de cinco horas a Félix Auger-Aliassime y se cita en las semifinales de Wimbledon

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”
    Tecnología

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    El festival itinerante Primavera Amor anuncia su primera fecha con Saiko, De Saloon y Claudio Valenzuela
    Cultura y entretención

    El festival itinerante Primavera Amor anuncia su primera fecha con Saiko, De Saloon y Claudio Valenzuela

    U2 vuelve sobre el planeta y lanza nueva canción: puedes ver el video aquí

    I Want to Hold your Hand: la canción que une a Paul McCartney con Taylor Swift y que el músico no tocaba hace 60 años

    OTAN 3.0: Las medidas que toma Europa para contrarrestar la falta de apoyo de EE.UU.
    Mundo

    OTAN 3.0: Las medidas que toma Europa para contrarrestar la falta de apoyo de EE.UU.

    Las implicancias de la suspensión del proceso de transición en Colombia

    Marine Le Pen habilitada se presentará a las presidenciales de 2027

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente
    Paula

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+